Rodrygo'ya Brezilya Milli Takımı'nda büyük onur

Brezilya Milli Takımı, Cumartesi günü hazırlık maçında Fas ile karşılaşacak.

Dünya Kupası'nın yıldız takımı Fas, yarı finale kadar yükseldi ancak Fransa'ya mağlup olarak final hayallerini kaybetti.

Brezilya ise turnuvada yeniden hayal kırıklığı yaşadı. Sambacıların Dünya Kupası hasreti 2002'den beri sürüyor.

İki takımı karşı karşıya getirecek maçta sezonu kapatan Neymar sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.

Rodrygo'ya büyük onur

Brezilya efsane 10 numarası Pele'nin ölümünden beri ilk kez ülkesinde maça çıkacak.

Sport'un haberine göre; Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo'da bu maçta 10 numaralı formayı giyme onurunu yaşayacak.

Milli takımda bugüne kadar 12 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Brezilya adına 1 gol kaydetti.

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25/03/2023 10:44