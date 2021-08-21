Roger Waters 77 yaşında 5. kez nişanlandı

Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un eski solisti Roger Waters'ın 77 yaşında 5. kez nişanlandığı iddia edildi.

Bugüne kadar Judith Trim, Carolyne Christie, Pricilla Phillips ve Laurie Durning ile evlenen Pink Floyd'un eski solisti Roger Waters'ın nişanlandığı konuşuluyor. Page Six'e konuşan bir kaynak 77 yaşındaki müzisyenin geçen hafta kendisine yemek yerken eşlik eden kadın arkadaşını nişanlısı diye tanıttığını öne sürdü.

VENEDİK FİLM FESTİVALİNDE YANINDAYDI



Independent Türkçe'nin haberine göre Waters'ın nişanlandığı kişinin Roger Waters: Us+Them'in 2019'da Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilen prömiyerinde kendisine eşlik ettiği de iddialar arasında yer alıyor.

BOŞANMA DAVASI SERT GEÇTİ



Ünlü müzisyen 4. eşi Laurie Durning'den 2015'te ayrılmıştı. Çift 10 yıl birlikte yaşadıktan sonra 2012'de dünya evine girmişti. Durning ve Waters'ın boşanma davasıysa epey sert geçmişti. Durning'in mahkemede verdiği ifadede Waters'ı, "Ne pislik bir adamsın" diye nitelediği ve 35 bin dolarlık (yaklaşık 300 bin TL) Rolex saati geri istediği bildirilmişti.

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21/08/2021 15:23