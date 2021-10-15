Roger Waters 78 yaşında beşinci kez evlendi

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kamilah Chavis ile 210 yılında 16,2 milyon dolara satın aldığı New York'taki Bridgehampton malikanesinde evlendi.

78 yaşındaki Waters, paylaştığı düğün fotoğraflarına "Çok mutluyum" notunu düştü.

İlk defa 2019 yılında gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde birlikte görülen Chavis ve Waters çifti birkaç yıl içinde evlilik kararı aldı.

Pink Floyd’un solisti Waters daha önce dört defa evlendi. Chavis’ten önce Laurie Durning’le evli olan Roger Waters, ayrılıkları sırasında ilginç bir konuyla da gündeme gelmişti.

Durning, Pink Floyd’un efsane isminden Daytona Rolex saatini geri istemiş ve çiftin bu konudaki anlaşmazlığı mahkemeye kadar uzanmıştı. Söz konusu saatin değerinin 35 bin dolar olduğu bilgisi yayılmıştı.

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15/10/2021 09:09