Rogers: 23 Nisan'ı buruk kutluyorum

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı pandemi dolayısı ile birçok veli gibi buruk kutladığını yazdı. Okulun sadece Türkçe, Matematik gibi derslerin öğretildiği yer olmadığını belirten Rogers, "Çocukların özellikle paylaşmayı, disiplini ve sosyalleşmeyi öğrendiği, öğrencinin özel eğitim ihtiyacı, ev içi şiddet veya istismar gibi durumları varsa bunların tespit edildiği yerlerdir. Online eğitimle bu alanlara erişilmesi mümkün değildir"dedi.

Rogers, pandeminin yakın zamanda sona ereceği ile ilgili herhangi bir öngörü bulunmadığını söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın en büyük önceliği, gelecek eğitim yılında okulları yüz yüze eğitime açabilmek için çalışmalarının şimdiden yapması gerektiğini vurguladı.

Rogers'ın açıklamasının tamamı şöyle:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl birçok veli gibi ben de buruk duygularla kutluyorum. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza özgürce koşup oynayabilecekleri, kutlama yapabilecekleri, öğrenebilecekleri, kaynaşabilecekleri nice 23 Nisanlar diliyorum.

Ülkemizde pandeminin en çok etkilediği grubun çocuklarımız olduğu aşikardır. Eğitimde halihazırda var olan fırsat eşitsizliği pandemi sürecindeki uzaktan eğitim ile daha da görünür hale gelmiş, birçok çocuğumuz çok zor şartlarda eğitim almaya çalışmıştır.

Okul sadece Türkçe, Matematik gibi derslerin öğretildiği yerler değil; çocukların özellikle paylaşmayı, disiplini ve sosyalleşmeyi öğrendiği, öğrencinin özel eğitim ihtiyacı, ev içi şiddet veya istismar gibi durumları varsa bunların tespit edildiği yerlerdir. Online eğitimle bu alanlara erişilmesi mümkün değildir.

Pandeminin yakın zamanda sona ereceği ile ilgili herhangi bir öngörü bulunmadığından, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın en büyük önceliği, gelecek eğitim yılında okulları yüz yüze eğitime açabilmek için çalışmalarını şimdiden yapmak olmalıdır. Çocuklarımız için okuldan uzak bir yıl büyük bir kayıptır ve bu sürecin bir sene daha bu şekilde tekrarlanmaması önemlidir.

Çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük armağan budur.

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23/04/2021 08:46