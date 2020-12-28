Rogers: Alınması gereken dersler var

HP Genel Sekreteri ve milletvekili Jale Refik Rogers mecliste “pandemi” başlıklı konuşma yaptı. Covid’in yayılmasıyla ilgili haberlere işaret eden Rogers, hastanede tespit edilen vakaların durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu anlattı. Sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Rogers, şu anki tabloya bakıldığında alınması gereken dersler olduğunun görülebileceğini dile getirdi.

Mart ayından bu yana test ve uzman kapasitesinin artırıldığını, şu an bir pandemi hastanesi bulunduğunu kaydeden Rogers, o gün de bu gün de hedefin sıfır vaka olmadığını, hedefin kapasiteyi aşmayacak vaka sayısına ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Jale Refik Rogers, pandemiyle mücadelenin sağlık ve ekonominin bir dengesi olduğuna vurgu yaptı. Eylül ayında yükseköğrenim açısından ciddi bir fırsat kaçırıldığını söyleyen Rogers, bunun nedeninin plansızlık olduğunu ifade etti.

Ancak şubat dönemi için belirli adımların atılabileceğini kaydeden Rogers, bu konuda Eğitim Bakanlığı’nın planının ne olduğunu sordu. Rogers, esnafın rahatlaması açısından bunun önemli olduğunu, ayrıca uygulamalı eğitime ihtiyaç duyan alanlardaki öğrenciler için de bunun elzem olduğunu kaydetti.

Genel Kurul’da Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda yapılan değişikliklere işaret eden Rogers bu değişikliklerle Sağlık Bakanlığı’na denetim yetkileri verildiğini söyledi. Öte yandan denetimlerin istenen şekilde gerçekleştirilemediğini ifade eden Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın kadro sorununun buna bahane olarak sunulamayacağını, istihdam için gerekli olanakların sağlandığını anlattı. “Halk bahane değil yapılacak işleri görmek ister” diyen Rogers, gelinen noktada çalışan işletmeleri denetleyemeyen Sağlık Bakanlığı’nın buraları kapatmayı tercih ettiğini kaydetti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin istediği kurum kuruluş bakanlığı toplantıya çağırma yetkisine sahip olduğunu ifade eden Rogers, belli sektörlerde kapanmaya gidileceğinde bu kayıpların nasıl yerine konacağı konusunda Maliye Bakanlığı ve benzeri kurumlarla iş birliği içinde hareket edilmesinin mağduriyetlerin önüne geçilmesi için önemli olduğunu anlattı. Rogers özel sektöre 1500 TL destek ödemelerinin yapılmadığını ifade etti.

Vaka sayılarının arttığı bu ortamda Lefkoşa’da kurulan alışveriş çadırına işaret eden Rogers, buna Covid çadırı da denilebileceğini söyledi; bir yandan kapatma kararları alınırken diğer yandan böyle bir şeye nasıl izin verilebildiğini sordu. 3 günlük karantinasız girişlere değinen Rogers, HP’nin sadece charter seferler önerisine rağmen, Ekim sonunda alınan bu kararın ardından vakaların, beklenen şekilde arttığını söyledi. Bu kararın hemen ardından rastgele test sayısında artışa da gidilmediğini ifade eden Rogers, artık son noktaya gelindiğinde bu taramaların yapılmaya başlandığını söyledi, eğer bu en başından yapılmış olsa yeni yıl için başka bir durumun olabileceğini ifade etti.

Jale Refik Rogers, belirli işletmelerin saat 21.00’de kapatılması kararına işaret ederek bu konuda denetim yapılıp yapılmayacağını sordu. Eğitim sektörü konusunda gereken planlamanın yapılması gerektiğini söyleyen Rogers, ortaöğretimde Şubat Tatili’ni erkene almayı düşünüp düşünmediklerini sordu.

Aşı ülkeye gelene kadar bir “denetimli serbestliğe” ihtiyaç olduğunu kaydeden Rogers, dün itibariyle Güney Kıbrıs’ta aşılamanın başladığını söyledi, AB aşılarından Kıbrıslı Türklere verilmesi için girişimlerin yapılması gerektiğini anlattı. Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Rogers, bu konudaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Rogers bundan sonrası için geçmiş deneyimlerden ders alarak daha planlı ilerlenmesi gerektiğini anlattı.

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28/12/2020 14:34