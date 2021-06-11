Rogers: Artık yetişkin nüfusun aşıya erişimi çok daha kolay

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, bu hafta Türkiye’den 50 bin doz Sinovac aşısı ve bügün Avrupa Birliği'nden de 21 bin doz Johnson & Johnson aşısının KKTC'ye geldiğini belirtti. Rogers, Sağlık Bakanlığı’na hızlı bir planlama ile elindeki aşılarla, başta risk grupları ve lokomotif sektörler olmak üzere, toplumu hızla aşılaması için büyük görev düştüğünü vurguladı. Topluma seslenen Rogers halka düşenin ulaşabildiği ilk aşıyı bir an önce olmak olduğunu söyledi.

Rogers'ın açıklaması şöyle:

Bu hafta Türkiye’den gelen 50,000 doz Sinovac aşısı ve AB’den gelen 21,000 doz Johnson & Johnson aşısı ile ülkemizde iyi bir aşı stoku oluştu.

Johnson & Johnson aşılarında aşı yaşının 18 yaşına inmesi ile artık yetişkin nüfusun aşıya erişimi de çok daha kolay bir hale geldi.

Sağlık Bakanlığı’na hızlı bir planlama ile elindeki aşılarla, başta risk grupları ve lokomotif sektörler olmak üzere, toplumu hızla aşılaması için büyük görev düşmektedir.

Toplum olarak bizlere düşen ise ulaşabildiğimiz ilk aşıyı bir an önce olmaktır!

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11/06/2021 10:53