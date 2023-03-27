Rogers: Bilerek isteyerek, kaos yaratılıyor

Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik Rogers önerinin bütünü üzerindeki görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada, depremin üzerinden 40 gün geçtiğini belirterek, herkesin dayanışma ruhuyla hareket ettiğini söyledi. “Halkın, hükümete güvenmediğini” savunan Rogers, hükümete “samimiyetsizlik” eleştirisinde bulundu. “Bilerek isteyerek, kaos yaratıldığını” savunan Rogers, gereksiz gündemler yaratıldığını öne sürdü. “9 ay kesinti yapılacak ve ondan sonra ihya olacak, bütün eksiklikler giderilecek mi?” diye soran Rogers, kaç tane daha okula ihtiyaç olduğunu sorguladı.

“Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için yaptığınız bir şey söyleyin, ben buna olumlu oy vereceğim” diyen Rogers, “Ne yaptınız bu dönem içerisinde” sorusunu yönelterek, yapılan düzgün şeylerin bile bozulduğunu ileri sürdü.

“Ne zaman ben çocuğumu devlet okuluna içim rahat göndereceğim” diyen soran Jale Refik Rogers, 20 bin TL maaş alan bir kişinin geçinemediğini anlatarak, vatandaşın artık konut alamadığını kaydetti.

“Başkaları para kazanır, siz de işlemlerini yaparsınız. Yarattığınız statüko içten çürüdü” iddiasında bulunan Rogers, “Bu halkla dalga geçmeyi bırakın” diyerek, kesintiyle ülkede hiçbir şeyin çözülemeyeceğini savundu. Rogers, artık cesaretle bir şeyin değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, yasa önerisinin, “içeriğine girmeyeceğini, ne olduğunun zaten belli olmadığını” öne sürdü.

Bu habere tepkiniz:



27/03/2023 18:21