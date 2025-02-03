Rogers: Boş koltuklara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz!

Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşma yaptığı esnada hükümet sandalyelerinin boş olmasına tepki gösterdi. “Denetim gününde boş koltuklara bir şeyler anlatmaya ve sorularımıza cevap almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Rogers, salonda görevli bir bakanın bırakıldığını söyledi. Jale Refik Rogers konuşma yaptığı esnada salonda hükümet kanadından sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu vardı. “Sorularımızın hiç birine cevap alamayınca denetleme günü amacından sapıyor” diyen Rogers, söz konusu durumun taktirini halka bıraktığını ifade etti.