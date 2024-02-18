Rogers: Bu halk artık laf değil icraat bekliyor!

Gazimağusa’daki yaşlı bakım evinde bir vatandaşın darp edilmesine ilişkin tepkiler sürüyor. Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers, yaşlı bakım evlerindeki denetimsizliğin yıllardır tartıldığını ancak Yaşlı Bakım Evleri Yasa tasarısının yürürlüğe girememesinden yakındı.

Söz konusu yasa tasarısının Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sahiplenilmediğini ifade eden Rogers “Hükümet koltuklarını bunca zamandır tutanlar gelecek zamanlı açıklamalar yapmaya devam ediyorlar” dedi.

Jale Refik Rogers’in açıklaması şöyle:

Sınırüstü ve Kalkanlı Yaşlı Bakım Evleri’nde yaşanan ihmalin ortaya çıkmasının üzerinden 2 yıl geçti. Sınırüstü Bakım evinin tekrar inşası ile ilgili süreç devam ederken, yaşlı bakım evleri ile ilgili yasal boşluk da hala devam ediyor.

Yine gündemde bir yaşlı bakım evinde yaşanan şiddet var.

Yaşanan hayat pahalılığı ile birlikte, kendi evlerinde bakım görmek için hizmet satın alan yaşlılarımız bakıcı, ilaç ve ev giderleri için gereken harcamalar karşısında geçinmekte zorlanıyor. Yaşlı bakım evlerinin bakımı yetersiz olduğu kadar kapasitesi de yetersiz. Yani gitmek isteseler de yer yok.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin çalışmaları ile hazırlanan Yaşlı Bakım Evleri Yasa tasarısı hükümet tarafından meclise gönderilmesine rağmen, komitede Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sahiplenilmedi. Bazı eksikleri olduğundan geri çalışılmak için Bakanlığa gönderildi.

Yaşlı bakım evlerinde yaşanan denetimsizliğin doğurduğu sonuçları tartışmamızın üzerinden yıllar geçti, bunu önleyecek yasal zemini oluşturacak bu yasa tasarısı bitmek bilmiyor. Ve hükümet koltuklarını bunca zamandır tutanlar gelecek zamanlı açıklamalar yapmaya devam ediyorlar.

Bu halk artık laf değil icraat bekliyor!

-Yaşlılara sigorta prim desteği vererek evde bakım hizmetlerini destekleyin.

-Evde hemşirelik hizmetlerini güçlendirin ve ihtiyacı olan yaşlıların evde tıbbi bakım alabilmesini sağlayın.

-Artık yaşlı bakım evi yasa tasarısını meclise getirin ki biz de destek verip meclisten geçirelim.

Ya yapın, ya da yapamayacaksanız düşün bu halkın yakasından!