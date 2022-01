Rogers: Bu seçim halkın seçimi olacaktır

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, seçime kısa bir süre kala seçim anketleri üzerinden algı oyunları yapıldığını ancak bu oyunlara halkın karnının tok olduğunu söyledi.

Rogers, “Bu seçimin sessiz çoğunluğun yani halkın seçimi olacaktır. Halk her şeyin farkındadır, sandıklar konuşacak. Halkın Partisi yine üçüncü parti olarak çıkacak. Hepimiz 23 Ocak’tan sonra sonuçları göreceğiz. 23 Ocak’ta halk kazanacak” diye konuştu.

“HALKIN PARTİSİ, HER ZAMAN VATANDAŞIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYA ODAKLANDI”

HP milletvekili Rogers yaptığı yazılı açıklamada, Halkın Partisi’nin meclise girdiği ilk günden itibaren memleket meselelerine odaklandığını, halkın hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler için çalıştığını aktararak, giderilmesi gereken çok sorun olduğunu belirtti.

2018 seçimleri sonrası meclise girerek üç yıla yakın hükümet ortağı olan HP’nin önemli işlere imza attığını, son iki azınlık hükümetinde yaşandığı gibi mecliste nisap sağlamak için herhangi bir pazarlığa girmediğini anlatan Rogers, şöyle konuştu:

“HP’nin üç seneye yakın hükümette olduğu sürede Meclis Komiteleri eksiksiz ve düzenli çalıştı. Yasaların geçmesine hem öncü oldu hem de sürecin hızlanmasına katkı sağladı. Örneğin İdari Komite’nin başkanı olduğum dönemde 30’a yakın yasa geçirdik. Eğer kıyas yaparak ortaya bir veri koymak gerekirse; son iki azınlık döneminde İdari Komite’den sadece bir yasa geçirildi. Bu da verdiğimiz emeğin en somut kanıtıdır. Biz parti olarak nisap vermeyi hiçbir zaman bir pazarlık konusu yapmadık. Genel Kurul’da eksiksiz bulunduk. Biz her zaman dijitalleşmeyi kamunun her alanına taşıyıp halkın hayatının kolaylaştırılması gerektiğini, bunun kamudaki hantallığın önüne geçmek için içi bir yol olacağını savunduk. İçişleri Bakanlığı’nda bucak hizmetlerini başlattık. Ülkenin farklı yerlerinden kimlik ve pasaport başvurularını bulunduğunuz bölgeden yapabiliyorsunuz, Lefkoşa’ya gelmeniz gerekmiyor. Kayıtlı yaşamla ilgili önemli adımlar attık. Sosyal konut projesine imza attık. Gençlerin kira öder gibi ödeme yaparak konut sahibi olması için sosyal konut projemiz başlamaya hazırdır. Ama, üzülerek gördük ki sonraki hükümet devamını getirmedi. Kırsal kesim tarlası dağıtmadık, o dönemde kırsal kesimin altyapılarını tamamladık. Yapılamaz denileni yaptık ve müsteşarlığı kaldırdık. Gelecek dönem de hükümette olacağız ve halkın hayatını kolaylaştıran, halkın hayatına dokunan icraatlar yapmaya devam edeceğiz.”

“SAĞLIK SİSTEMİNİN KAPASİTESİNİN AŞILMAMASI İÇİN DOĞRU ÖNLEMLER ZAMANINDA ALINMALIDIR”

Pandeminin ekonomik ve sağlık açısından tüm dünyayı zor bir duruma soktuğunu ifade eden Jale Refik Rogers, Omicron’un önceki varyantlara göre daha hızlı yayıldığını, ülkelerde vaka sayılarında %70 artış olduğunu söyledi.

Rogers, semptomları hafif olsa da yüksek vaka sayısının sağlık sisteminin kapasitesini aşabilme riski olduğunu belirterek şöyle devam etti;

“Hiçbir ülke kapanmak istemez. Nasıl önlemler almalıyız ki; hem kapanma olmasın hem de sağlık sisteminin kapasitesi aşılmasın? Çünkü kapasite aşılırsa kapanma kaçınılmaz olabilir. Geçen sene bu zamanlar 200 vakaya ulaşınca yoğun bakım ve yatak kapasitemiz dolduğu için kapanmıştık. Sağlık sistemi kilitlenmişti, aşı yeni gelmişti. Aşılı sayılarının fazla olması hastaneye yatışları engelliyor. Risk şudur; vaka sayıları binli rakamlara ulaşınca, toplumdaki bağışıklık sistemi zayıf olanları, kronik hastalıkları olanları ve aşısız kişileri olumsuz etkileyebilir. Buna paralel olarak hastaneye yatışlar artabilir ve bizi bir kapanmayla karşı karşıya bırakabilir. O nedenle doğru önlemlerin zamanında alınması gerekir.”

Bu habere tepkiniz:



06/01/2022 14:09