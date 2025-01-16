Rogers: Bu ülkede yasayı uygulamak yasayı yapmaktan daha zor

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, BRT Canlı Yayını’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı. Güncel grip salgını ve Güney Kıbrıs’taki ölüm vakalarını değerlendiren Rogers, öncelikle herkesin bireysel önlemlerine azami dikkat etmesi gerektiğini söyledi. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın hala detaylı rakamları paylaşmadığı, istatistiki verileri ortaya koymadığı görüşünü paylaşan Rogers, “ Nerde kaç hasta var hala bilinmiyor. Sadece maske takmayı deniyor. Grip aşıları geldi mi gelmedi mi? Bu konuda halka bir çağrı var mı ? Kimse bilmiyor” dedi Ceza Yasası’nda, hayvan hakları ile ilgili boyutun önemine değinen Rogers, “ Bu ülkede, herkes Avrupa gibi haklardan bahsediyor, istiyor ama uygulamaya gelince, kişilere göre uygulama gündeme geliyor. Şunu öğrendik ki, bu ülkede Yasa yapmaktan çok, uygulama daha önemli. En iyi yasayı da yapsanız, devlet uygulamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor” diye konuştu