Rogers: Cinsel eğitim ilköğretim ve ortaöğretim müfredatına alınmalı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers 1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle yayınladığı mesajda, toplumda bulaşıcı hastalıklarla ilgili farkındalığı artırmak, bilinçli bir toplum yetiştirmek ve HIV pozitif bireylere karşı ayırımcılık ve damgalanmanın önüne geçmek için okullarda cinsel eğitimin ilköğretim ve ortaöğretim müfredatına alınmasının elzem olduğunu vurguladı.

Rogers'ın açıklaması şöyle:

Uzun yıllardır ülkemizde ve dünyada HIV ile ilgili farkındalık çalışmaları devam etse de, en çok önyargının ve yanlış bilinenin olduğu bulaşıcı hastalıkların başında gelmekte ve belki biraz da bundan dolayı dünya genelinde en büyük halk sağlığı sorunlarından birisi olmaya da devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yılkı Dünya AIDS Günü teması “Eşitleştir” olarak belirlendi. Bireylere ve küresel liderlere dünyada AIDS’i sonlandırmada ilerlemeyi engelleyen eşitsizlikleri ele alma çağrısı yapıldı

Doksanlı yıllardan beridir geliştirilen ve HIV virüsünü baskılayan ilaç tedavileri ile HIV, Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik hastalıklar listesine girmiştir. HIV enfeksiyonu ancak tedavi edilmezse, zaman içerisinde AIDS (Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromu)’e dönüşür. En büyük yanlış bilinenlerden biri HIV ile AIDS’i karıştırmaktır.

HIV pozitif bireyler ilaç tedavisi ile sağlıklı, uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilirler. Ülkemizde devlet hastanesinde kimlik bilgilerini gizleyen uluslararası kodlama sistemi ile HIV+ veya şüphesi olan bireyler test ve tedavilerini yaptırabilirler. Bir Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Uzmanına başvurmaktan çekinmeyiniz.

Toplumda bulaşıcı hastalıklarla ilgili farkındalığı artırmak, bilinçli bir toplum yetiştirmek ve HIV pozitif bireylere karşı ayırımcılık ve damgalanmanın önüne geçmek için okullarımızda cinsel eğitimin ilköğretim ve ortaöğretim müfredatına alınması elzemdir. Çocuklara, yaşına uygun şekilde, küçük yaşlardan başlayarak cinsel eğitim verilmesi, çocukların kendi bedenini tanıması, kendini koruması, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan nasıl korunabileceği ile ilgili küçük yaşlardan bilinçlendirilmesi çok önemlidir.

Diğer önemli bir konu, Sağlık Bakanlığı’nın ülkemize gelen HIV pozitif kişilerle ilgili yürürlükte olan deport kararının kaldırılmasıdır. Tedavi altında olduğu sürece HIV pozitif vakalar toplum sağlığını tehdit eden bir unsur değildir. Deport korkusu aslında ülkemizde HIV pozitif bireyleri kaçak şekilde yaşamaya teşvik etmekte ve daha büyük halk sağlığı sorunlarına yol açabilmektedir. Bir süre önce Hepatit taşıyıcılarının çalışma yaşamına katılması ile ilgili enfeksiyon komitesinin görüşü doğrultusunda bazı değişikliklere gidilmişti. Benzer şekilde HIV pozitif kişilerle ilgili bir tedavi takip sistemi oluşturularak, deport kararının yeniden değerlendirilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. İnsan haklarına aykırı olan bu durumun örneği başka hiçbir ülkede yoktur. Atılacak bir adım hem insan hakları açısından hem de halk sağlığını korumak açısından önemlidir.

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01/12/2022 10:16