Rogers: Covid19 dışı hastalıklarda artış görülüyor

HP Milletvekili jale Refik Rogers, geçim sıkıntısının arttığı bu dönemde halkın devletten sağlık hizmeti almasını kolaylaştıracak adımlar atılmasının önemine dikkat çekti

ROGERS: HALKIN DEVLETTEN SAĞLIK HİZMETİ ALMASINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Roger, katıldığı bir TV programında özellikle yığılma olan dallarda hastanelerde poliklinik sayılarının artırılmasının önemine dikkat çekerek, geçim sıkıntısının arttığı bu dönemde hastaların devletten sağlık hizmeti almasını kolaylaştıracak adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Bir sağlıkçı olarak meclise girdiği ilk günden bugüne sağlık konusunda uzun yıllardır beklenen ve çok konuşulan yasaların geçmesinde öncülük yaptığını belirten Rogers, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı olduğu dönemde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın öncelikli olarak gündeme alındığını ve bu yasanın hızla yasallaştırıldığını söyledi.

Rogers, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nda çalıştığı dönemde Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmış birisi olarak ülkede kanser kayıtçılığının yasal zemininin eksikliğini yakından bildiğini, ülkede hangi bölgede kaç kanser hastası olduğunun bilinmediğini ve kanseri önlemek için adım atmanın da veri olmadan mümkün olmadığını belirtti. Rogers, Kanser Kayıt Yasası’nı da meclisten geçirerek yasal bir boşluğu doldurduklarını anlattı. Böylelikle, kanser hastalığı teşhis edilir edilmez devlete bildirme zorunluluğu getirildiğini ifade eden Rogers, bu yasa ile ülkede kanser hastalığına ilişkin bir harita çıkarılabilmesi için bir zemin oluşturulduğunu ve bu yasal zorunluluğun kanserin erken teşhisi ve önleme çalışmaları için büyük önem taşıdığını kaydetti.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TEŞKİLAT YASASI’NIN GÜNCELLENMESİ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK

Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’nı da komite gündemine aldıklarını anlatan Rogers, çok kapsamlı ve çok da ihtiyaç duyulan bu yasayı geçirmeye zamanlarının yetmediğini üzülerek ifade etti.

Rogers, kamu sağlık hizmetleri açısından en önemli ve öncelikli yasalardan bir tanesi olan ve hastanelerdeki eksik uzman kadrolarının oluşturulması için önemli olan Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’nın parti olarak hükümet ortağı olmaları durumunda öncelik yapacakları ilk yasalardan biri olduğunu belirtti.

AŞILANMA ORANLARININ ARTMASI İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMIYOR

Kendisine yöneltilen soru üzerine Sağlık Bakanı olması halinde yapacağı ilk icraatın ise aşı ile ilgili farkındalık çalışmalarına ağırlık vermek olduğuna değinen Rogers, bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını söyledi. Ülkede popüler kişilerin de rol aldığı kamu spotları oluşturularak yaygın bir bilinçlendirme ve farkındalık kampanyası oluşturulması gerektiğini belirten Rogers, halkı bilgilendirme konusunda Sağlık Bakanlığı ve hükümetin yetersiz kaldığını, bunun da halkta ciddi bir aşı tereddüttü yarattığını ifade etti. ‘Ülke bugün kapanmaya gitmiyorsa, bunun sebebi aşıdır’ diyen Rogers, pandemi döneminde hem ekonomik çarkların dönmesi, hem de bu süreçte halkın sağlığının korumasının tek yöntemi aşılanma oranlarını artırmak olduğunu söyledi.

Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararların sayfalarca yayınlandığını, halkın devamlı değişen bu kararları anlamakta güçlük çektiğini de anlatan Rogers, “Şeffaflık güven sağlar. Aşı istatistikleri ile ilgili daha şeffaf olunması gerekiyor” şeklinde konuştu. Rogers, aşı konusunda istatistiki bilgilerin var olmasına rağmen halkla paylaşılmadığını ve bunun da aşılama oranlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

COVİD19 DIŞI HASTALIKLARDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Rogers, coronavirüs pandemisi nedeniyle diğer hastalıkların ikinci planda kaldığını belirterek, halkın sağlık sorunları olsa da pandemi döneminde hastaneye gitmekten korktuğunu, bunun da bu sağlık sorunlarının daha ileri safhada teşhis edilmesine neden olduğunu ifade etti.

Rogers, poliklinik sayısının artırılmasının önemine dikkat çekerek, hastaların kamu sağlık sistemine erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

DEPOYA GİREN VE ÇIKAN İLAÇ BELLİ DEĞİL

Son dönemde meydana gelen ilaç sıkıntısı nedeniyle de kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Rogers, İlaç Eczacılık Dairesi’nde iki temel sorun yaşandığına işaret etti. Rogers, “İlaç Eczacılık Dairesi’nde hala en küçük markette bile var olan barkod sistemi mevcut değil. Depoya girip çıkan ilaçların kaydı el yordamıyla tutuluyor” diyerek, 2012-2018 yılları arasında yüklü paralar harcanarak bir otomasyon kurulması için adım atıldığını, ancak hala düzgün çalışan bir sistem kurulmadığını anlatarak, bu konuda bir de Sayıştay Raporu olduğunu söyledi.

Rogers, bunun yanında, İlaç Eczacılık Dairesi kadrolarında da eksiklik olması nedeniyle sorunların olduğuna dikkat çekerek, dairede eczacı sayısının artırılmasının şart olduğuna, mevcut personelin özveri ile çalışmasına rağmen her şeye yetişemediğine dikkati çekti. Düzgün çalışan bir otomasyon sisteminin ilaç sıkıntısını önleyebilecek en önemli faktör olduğunu da sözlerine ekledi.

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14/12/2021 09:45