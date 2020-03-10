Rogers: Devlete güvenelim

Haber Kıbrıs Web TV'de Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs Programına konuk olan Halkın Partisi Girne Milletvekili Moleküler Genetik ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Jale Refik Rogers, korona virüsü konusunda önemli açıklamalar da bulunarak uyarılar yaptı.

Jale Refik Rogers, korona virüsün testlerinin KKTC’de yapıldığını ve test sonuçlarının 4 saat içinde çıktığını vurguladı.

Jale Refik Rogers'ın programda açıklamasından satır başları şöyle:

Korona vakası ile çok fazla bilgi kirliği ve güven eksikliği olduğunu görüyoruz. Devlete güvenmemiz gerekiyor. Şuana kadar yapılan başvurular ile ilgili gerekli ter türlü işlem ve test yapıldı.

Seyahat öyküsü, ve hastalık belirtisi olanları bizler karantinaya alıyoruz. Testler burada yapılıyor. 4 saat içinde test sonuçlarını alabiliyoruz.

"Uzmanların söylediklerini dikkatte alalım"

Vakanın görüldüğü otel karantina altına alındı. Devletimize güvenelim. Korona ile ilgili ne yapılması gerektiği noktasında gerekli tedbirler alınmıştır. Konu ile ilgili uzmanların söylediklerini dikkatte alalım. Yaz aylarına girerken korona virüsünün yayılması ile ilgili bir rahatlama görülmesini bekliyoruz. Görünen o ki virüsün yayılması konusunda dünya genelinde engel olunamıyor bu nedenle sürekli bir şekilde alınan önlemler gözden geçirilerek gerekli ne varsa yapılması noktasında hükümetimiz üzerine düşeni yapıyor.

"Seyahat edilmesini önermiyorum"

Şuana kadar korona virüs konusunda doğru adımlar atıldı. Bu konu da sadece devlete değil her bir bireye de sorumluluk düşmektedir. Bu aşamada ben seyahat edilmesini önermiyorum . Toplu alanlarda, kalabalıkların bulunduğu yerlerden kaçınmamız gerekecek.

"Okulların kapanması belki de gündeme gelebilir"

Korona vakasının görüldüğü yerlerde bulunanların ülkeye döndükten sonra 14 gün süre ile kendilerini evlerinde karantina altına almaları , bu süreçte hastalığın yayılmasını önüne geçilmesi açısından önemlidir.

Ülkemizde de ciddi önlemler alınması gerekebilecek. Okulların kapanması belki de gündeme gelecek, hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesini bile gündeme alma durumunda kalabiliriz.

10/03/2020 10:00