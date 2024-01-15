Rogers: Eğitim Bakanlığı yükseköğrenimi tamamıyla kendi başına bıraktı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Hem yasama, hem de denetim işleviyle saat 12.45’te toplanan genel kurulda ilk olarak Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına geçildi.

-Rogers: “Sadece günü kurtarmakla ilgili bir hükümetle karşı karşıyayız”

Bu çerçevede, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers “Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik” konulu güncel konuşma yaptı.

Yükseköğrenimde çöküşe gidildiğini kaydeden Rogers, Eğitim Bakanlığının yükseköğrenimi tamamıyla kendi başına bıraktığını savundu.

2020 yılında yükseköğrenim ile ilgili bir strateji planı yapıldığını ancak bununla ilgili bir somut adım atılmadığını söyleyen Rogers, “Birçok noktada sadece günü kurtarmakla ilgili bir hükümetle karşı karşıyayız” diyerek, yükseköğrenimin daha iyiye götürülmesi için ciddi adımlar atılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

YÖDAK’ın denetim yapması gereken bir kurum olduğunu ancak bunun için gereken donanıma ve altyapıya sahip olmadığını söyleyen Rogers, bakanlık ile YÖDAK’ın ülkeye nasıl öğrenci getirilebileceğiyle ilgili planlama yapması gerektiğini kaydetti.

4’lü hükümet döneminde öğrencilerin kayıt altına alındığı bir sistem kurulduğunu ancak bunun da doğru dürüst çalıştırılmadığını ifade eden Rogers, ülkeye öğrenci getiren acentelerin denetiminin yapılması gerektiğini vurguladı.

Rogers, üniversite izinlerinin ülkenin yasalarına uygun şekilde verilmesi ve kaliteyle ilgili bir kurul kurulması gerektiğini de ekledi.