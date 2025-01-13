Rogers: ''Grip vakaları artıyor, hastanelerde maske zorunluluğu getirilmeli''



Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, mevsimsel grip vakalarının dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da artış gösterdiğine dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı’na önemli bir çağrıda bulundu.

Rogers, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin korunması amacıyla, hastane servislerine gelen ziyaretçilere ve polikliniklere başvuran hastalara maske takma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini vurguladı.