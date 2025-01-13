Rogers: ''Grip vakaları artıyor, hastanelerde maske zorunluluğu getirilmeli''

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
13/01/2025

Rogers: ''Grip vakaları artıyor, hastanelerde maske zorunluluğu getirilmeli''


Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, mevsimsel grip vakalarının dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da artış gösterdiğine dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı’na önemli bir çağrıda bulundu.

Rogers, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin korunması amacıyla, hastane servislerine gelen ziyaretçilere ve polikliniklere başvuran hastalara maske takma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

 

 

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.