Rogers: Halk hiçbir şekilde mağdur edilmemeli

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Ülkeyi Kaosa Sürükleyen Hükümet” konulu güncel konuşma yaptı.

Rogers, ülkede bir süredir gündemin reçete yolsuzluğu olduğunu ve şu anda hükümetin bunu lehine çevirmeye çalıştığı tehlikeli bir sürece dönüştüğünü ifade etti.

Rogers, ilaç fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini, o yüzden bilgiler ve rakamlar verilirken, ciddi bir süreç olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini, doktorları, eczacıları itibarsızlaştıracak bir sürece dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Rogers, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı açıklamalarından ötürü eleştirerek, halkın hiçbir şekilde mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi, “aklı selime” davet etti.

Tam gün eğitime de değinen Rogers, bu konuda yaşanan sorunlara işaret etti, okulların döküldüğünü, çocukların güvenliksiz olduğunu anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti ile tüm bu konuların değerlendirilmesi gerektiğini, kontrolsüz nüfus akışı olduğunu, bu yüzden ülkenin ciddi sıkıntılar yaşayacağını anlatan Rogers, önlem alınması gerekliliğine değindi.