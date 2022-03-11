Rogers: Halkın yararı için öneri sunmaya devam edeceğiz

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Moleküler Genetik Uzmanı​ Jale Refik Rogers sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile salgın sürecini değerlendirirken, Covid-19'un hafif seyreden Omikron varyantı ile artık koronavirüs korkulacak bir hastalık olmaktan çıktığını belirtti.

Rogers açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Pandeminin başında güçlendirilen sağlık sistemimizle, sağlık çalışanlarının gayreti ve zamanında alınan önlemlerle pandemi mücadelesinin ilk dalgalarını çok sayıda kayıp vermeden atlatabildik. Geliştirilen aşılar, pandeminin ölümcül etkisini dünya çapında azalttı. Ve, son olarak daha hafif seyreden Omikron varyantı ile artık koronavirüs korkulacak bir hastalık olmaktan çıktı.

Ülkemizde bu son dönemde vaka sayıları yüksek seyretmesine rağmen, hastaneye yatış çok azaldı; yoğun bakıma düşen hastaların aşısız altta yatan hastalıkları olan ileri yaşta kişiler olduğunu uzmanlar açıkladı. İngiltere’de pandeminin başından beri ilk kez Covid19’a bağlı ölüm riski gripten ölüm riskinin altına indi.

Şimdi artık dünyanın ve ülkemizin önünde öncelikli olarak mücadele etmesi gereken pandeminin sağlıktaki etkisi olmaktan çıktı, yerini pandeminin ve savaşın yarattığı ekonomik darboğaza, enerji piyasasında ve hammadeye erişimde yaşadığı ciddi sıkıntılara bıraktı.

Ülkemizde hükümet edenlerin başlıca görevi artık sandalye oyununu bırakıp ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek ve ilerleyen zamanlarda bizleri bekleyen sorunları önlemek için plan yapmak olmalı, yoksa bizi çok kötü günler bekliyor. Ülkenin son bir buçuk yılda nasıl yönetildiğine bakarsak, bundan sonrası için birşey beklemek ölü gözünden yaş beklemek belki de. Ama halkın yararı için öneri sunmaya, takipçisi olmaya, baskı unsuru olmaya devam edeceğiz.

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11/03/2022 10:29