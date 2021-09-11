Rogers: Herkesin aşılanması büyük önem taşımaktadır

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Covid-19’a bağlı ölümlerde ciddi bir artış olduğuna dikkat çekerek bu kişilerin çoğunlukla aşısız veya iki doz aşılanmayı tamamlamamış kişiler olduğunu söyledi. Rogers, ayrıca hastaneye yatan kişilerin ve ölümlerin büyük çoğunluğunun dünyada ve ülkemizde aşısız kişilerden oluştuğunu belirtti.

Jale Refik Rogers'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Covid-19’a bağlı ölümlerde ciddi bir artış olurken, bu kişilerin çoğunlukla aşısız veya iki doz aşılanmayı tamamlamamış kişiler olduğunu görüyoruz.

Hastaneye yatan kişilerin ve ölümlerin büyük çoğunluğunu dünyada ve ülkemizde aşısız kişiler oluşturuyor.

Eğitimin de başlamak üzere olduğu bu dönemde gerek yüz yüze eğitimin devamı, gerek ekonomik çarkların döngüsü açısından aşılamanın öneminin bir kez daha altını çizmek isterim.

Kendimizi, sevdiklerimizi ve toplum sağlığını korumak için başta altta yatan hastalıkları olanlar, hamileler ve ileri yaşta olan kişiler gibi risk grupları olmak üzere 12 yaş ve üzeri herkesin bir an önce gidip aşılanması büyük önem taşımaktadır.

Aşı hayat kurtarır. Lütfen bunu unutmayalım!

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11/09/2021 15:47