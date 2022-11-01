Rogers: Hükümet din eğitimine götürülen memurlarla ilgili açıklama yapmalı

Meclis Genel Kurulu’nda Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, “Sağlık ve Kamu” konusunda konuşma yaptı.

Rogers, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı’nın, daire personelini her hafta zorla din eğitimine götürdüğü iddiasının basına yansıdığını ifade ederek, konu ile ilgili hükümetin açıklama yapmasını istedi. Rogers, özellikle başbakanın din eğitimi konusunda açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Rogers, KKTC'nin laik bir devlet olduğunu belirterek kamu görevlilerinin mesai saatleri içindeki görevinin de halka hizmet vermek olduğunu söyledi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yolsuzlukları araştırma görevini yapmadığını ifade eden Rogers, Başkan Halil Talaykurt’un nisan ayından bu yana tek bir rapor dahi sunmadığını savundu.

Rogers, kamunun geldiği vahim duruma dikkat çekerek, her geçen gün kamunun içinin boşaltıldığını ve nitelikli personel alımından uzaklaşıldığını, kamunun halkın ihtiyaçlarını karşılanmaktan uzaklaştığını savundu.

Devletin, bir parti devleti gibi yönetildiğini ileri süren Rogers, birçok kamu kuruluşunda kadrolu personel olmadığı için amirliklerin de doldurulamadığını söyledi.

Mevcut hükümetten bu konuda çok da ihtişamlı şeyler beklenmediğini ifade eden Rogers, yapılan reformların ortada olduğunu, beklentisinin mevcut kadroların doldurulması için gerekli çalışmaların yapılarak, en azından münhallerin açılması olduğunu dile getirdi.

Sağlık konusuna da değinen Rogers, Girne Hastanesi ihalesinin bir türlü sonlandırılamamasını da eleştirdi.

Ekim ayının, Meme kanseri farkındalık ayı olduğunu anımsatan Rogers, yapılan çalışmaların sadece Ekim ayına özel olmaması gerektiğini, Erken Tanım Merkezi’nin daha etkin bir şekilde çalışabilmesi için bu bölümün altyapı olarak güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

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01/11/2022 15:27