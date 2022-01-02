Rogers: Hükümet edenler sağlıkta tasarruf olamayacağını hâlâ anlayamadı mı?

Halkın Partisi (HP) Girne milletvekili ve milletvekili adayı Jale Refik Rogers, örgütlü bir boykot yerine örgütlü bir sandığa gitme mücadelesi verilmesi gerektiğini belirterek, halkımızın değiştirme ve değişim yaratma gücünün kendinde olduğunu görmezden gelmemesi gerektiğini belirtti.

Jale Refik Rogers, “Beğenmediğimiz ve onaylamadığımız kişileri ve mantaliteyi değiştirmek istiyorsak iradeyi sandığa yansıtmalıyız. Sandığa gitmemek, eleştirilenlere, memnun olmadıklarınıza destek olmaktır” dedi.

Gerek ilaç ve malzeme eksikliğinin bu kadar uzun sürmesinin gerekse gerekli sağlık personelinin istihdam edilmemesinin ve sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmemesinin doğru olmadığını ifade eden Rogers, “Sağlıkta tasarruf olamaz. “Hükümet edenler sağlıkta tasarruf olamayacağını hâlâ anlayamadı mı?” diye sordu.

Jale Refik Rogers, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“TL’nin değer kaybı nedeniyle devlet okullarında artış bekleniyor”

Jale Refik Rogers, ülkede gündemin ekonomi olduğunu, halkın alım gücünün düştüğünü belirterek, hükümetin bu konuda yeterli tedbir alamadığını kaydetti. Eğitimin bir diğer önemli konu olduğuna dikkat çeken Rogers, döviz krizinden dolayı, özel okullara gönderilen çocukların, devlet okullarında kaydırıldığını, devlet okullarında artış beklendiğini söyledi.

“Kadın ortalaması yüksek, yaş ortalaması genç”

Halkın Partisi’nin genç bir parti olduğunu, 6’ncı yılını doldurduğunu anlatan Rogers, “Deneyimli isinler ve gençler HP’nin aday listesinde yer alıyor. Kadın ortalaması yüksek, yaş ortalaması genç adaylarımız var” ifadelerini kullandı.

“Boykot yerine sandığa örgütlü gitme mücadelesi verilmeli”

Seçime gitmeyerek boykot edecek seçmenlerle ilgili konuşan Rogers, şöyle konuştu:

“Örgütlü bir boykot yerine örgütlü bir sandığa gitme mücadelesi verilmeli. Halk olarak değiştirme gücünün bizde olduğunu görmezden gelmemeliyiz. Beğenmediğimiz ve onaylamadığımız kişileri ve mantaliteyi değiştirmek istiyorsak iradeyi sandığa yansıtmalıyız. Karma oyla ilgili ben biraz farklı düşünüyorum. Bana göre, karma oyun kalkması sandığa gidilmesini engelleyebilirdi. Karma oy için daha fazla sandığa gidileceğini düşünüyorum. Sandığa gitmemek, eleştirilenlere, memnun olmadıklarınıza destek olmaktır. ‘Boykot bir mesajdır, halk sokağa dökülür’ deniliyor buna ihtimal vermiyorum…”

“Toplum baskılarıyla alınan kararlar değişti”

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki müdahaleyi örnek göstererek, seçimi boykot edenler olduğuna değinen Rogers, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde müdahaleye rağmen oy farkı yoktu. Oy oranları yakındı, bunu da göz ardı etmemek lazım. Halk olarak gücün bizde olduğunu unutmamalıyız. Birlik olmalıyız. ‘Ne yaparsak yapalım sesimizi duyuramayız, istediğimizi yapamayız’ deniliyor ama ben buna inanmıyorum. Toplum baskısı, zaman zaman hükümetin aldığı kararları değiştirdi. Azerbaycan’dan yüksek ücretle gelecek sosyal medya fenomenleri projesi iptal edildi ve un ithalatının serbest bırakılması konusunda alınan karar toplum baskısıyla iptal edildi.”

“İvedilik alınmasına onay vermedik”

Hükümetin vergi düzenlemesi ile ilgili ivedi bir karar alınmasını istediğini dile getiren Rogers, “İvedilik alınmasına onay vermedik, kendileri de geçiremeyeceklerini anlayınca öneriyi geri çekti. Seçime kadar herhangi bir değişiklik olmaz. Seçimden sonra istikrarlı ve ayakları yere basan, uzun soluklu hükümet kurulmalı. Yerel seçimlerden sonra önümüzde 3 yıl seçim yok, bu durum değerlendirilmeli. Seçim olunca uyumlu koalisyonlarda bile çatırdamalar olur” dedi.

“Yataklı Kurumlar Teşkilat Yasası güncellenmeli”

Sağlık alanında çalışanların sorunlarına ve ilaç sıkıntısına değinen Rogers, “Yataklı Kurumlar Teşkilat Yasası güncellenmeli. Kadro eksikliği ve yasal boşluk var. Hekim, hemşire ve parademikler istihdam edilmeli. Acil tıp uzmanı ve parademik uzmanı yasada yok. Yasadaki bu boşluklar doldurulmalı” şeklinde konuştu.

“Hemşireleri eğitmek yerine daha az iş olan yerlere yönlendiriliyorlar”

Pandemide salgının dalgalar halinde geldiğine ve Delta varyantının ardından Omicron varyantı görüldüğüne işaret eden Rogers, “Parti devleti gibi hareket edenler, bazı hemşireleri daha kolay bölümlere yönlendiriyor. Pandemi azaldığında hemşireleri eğitmek yerine daha az iş olan yerlere yönlendiriliyorlar” dedi.

“Sağlıkta tasarruf olamaz ve sorgulanamaz”

Sağlıkta tasarruf olamayacağını ve sorgulanamayacağını belirten Rogers, “Özveriyle aylardır ek mesai almadan çalışan sağlık personeli var. Sağlıkta tasarruf olamaz ve sorgulanamaz. Sağlık, 24 saat hizmet verir, bu nedenle tasarruf olamaz. Birçok yerde israf varken, örneğin sağlıkçılara verilen yemeği kesmek doğru değil” ifadelerini kullandı.

“Erken tanıya önem verilmeli”

Sağlık altyapısını geliştirmek yerine özele sevk etme yoluna gidildiğini anlatan Rogers, “Yıllardır tedavi edici sağlık hizmetlerine odaklandık. Pandemiyle birlikte sağlık sisteminin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Erken tanı yöntemleriyle hastalıkları önlemek ve başında yakalamak gerekir” şeklinde konuştu.

“Sağlıkta veriler güçlendirilmelidir”

Sağlık Bakanlığının erken tanıyı güçlendirmesi ve hastalıklarla ilgili veriler hazırlaması gerektiğini savunan Rogers, “Hastalıklarla ilgili veriler yok. Kanser hastalarıyla ilgili verileri tutan personeli dernek ödüyor. Kronik hastalarımızla ilgili elimizde doğru dürüst veri yok. Genetik hastalıklarımızı bilmiyoruz. Sağlıkta veriler güçlendirilmelidir. Sağlık bakanlığı erken tanıyı güçlendirmeli ve veriler hazırlanmalı” dedi.

“Aşı konusunda istenilen noktaya gelinemedi”

Aşılama konusuna da değinen Rogers, “Aşı konusunda istenilen noktaya gelinemedi. Bir kesim aşı olmak istemiyor. Bir kesim ise ‘iki doz aşı oldum’ diyerek aşı olmuyor. Sağlık Bakanı elindeki verileri halka paylaşmıyor. Ortaokul ve liselerdeki öğrencilerde korona olanların yüzde 70’i aşısız. Yoğun bakımda olanlar ya aşısız, ya da aşı süresi geçti. Halk aşıya teşvik edilmeli ve nedenleri açıklanmalı” ifadelerini kullandı.

“Bizde şu an 5-11 yaş arası çocuklar aşılanamaz”

5-11 yaş arası çocukların aşılanmasıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Rogers, “5-11 yaş arası aşılama için yetişkinlerin kullandığı dozun 3’te biri kullanılmalı. Çocuklarda kullanılacak tüpler ve iğneleri farklıdır. Çocuklar için üretilen tüplere sahip değiliz. En azından orta 1’e başlayanlar aşılanabilirdi. 5-11 yaş arası çocukların aşılanması uygulaması Türkiye’de yok Güney’de var. İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Türk üyeleri olarak talep ettik yanıt almadık. Tüp 3’e bölüp kullanmayı firmalar önermiyor. Bu nedenle bizde uygulanmayacak” şeklinde konuştu.

“Omicron hızlı bulaşıyor”

Omicron varyantı konusunda değerlendirmelerde bulunan Rogers, “Omicron hızlı bulaşıyor ve vaka sayılarını hızlı artırıyor. Delta varyantına benzer semptomları var. Etkileri hafif bile olsa, hızlı bulaşıp çok sayıda kişiye bulaştığı için sağlık sistemini yoruyor. Omicron da bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin hayatını kaybetmesine neden olabilir” dedi.

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02/01/2022 18:45