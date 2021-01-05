Rogers: İngiltere kaynaklı pozitif testler Türkiye’ye gönderiliyor

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve moleküler biyolog Jale Refik Rogers, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Dünyayı etkileyen Covid-19'dan dolayı, genetiğin öneminin son dönemde daha çok anlaşıldığını ifade eden Rogers, “Koronavirüsün mutasyona uğrayıp uğramadığının analizini yapacak cihazımız yok. Bildiğim kadarıyla cihazın alınabilmesi AB ile temasa geçildi. Bunlar gelişmiş testlerdir ve uzmanlar gerektiriyor. Şu anda İngiltere üzerinden ülkemize gelen ve pozitif çıkan kişilere yapılan test sonuçları Türkiye’ye gönderiliyor” dedi.

Virüslerin mutasyona uğramasının beklendiği anlatan Rogers, “Grip her yıl mutasyona uğradığı için, tekrar aşı olmamız gerekiyor. Covid konusunda bir anda 17 tane farklı sekansı oldu. Öldürücülük açısından, daha önceki tiplerinden farklı olmadığı da anlaşıldı. Yaklaşık bir senedir dünya bu virüsle mücadele ediyor. İnsanlarda bir rahatlama hali var. Bu da kendisini dalgalar halinde gösteriyor” dedi.

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05/01/2021 13:21