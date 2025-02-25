Rogers: Kanser Kayıt Yasası’nın üzerinden yedi yıl geçti, tüzükler hala yürürlüğe girmedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda sağlık, eğitim ve işlenen suçlarla, bunlara yönelik hükümet icraatları ele alındı.

Denetim göreviyle toplanan genel kurulunda Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers söz alarak “Temel Sağlık Üvey Evlat mı?” konulu konuşmasına, bakanların denetim gününde Meclis’te olmamasını eleştirdi.

Sağlıktaki koruyucu ve önleyici politikaların önemine işaret eden Rogers, Sağlık Bakanının bol bol açılış yaptığı bir dönemden geçildiğini söyledi.Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin Teşkilat Yasası’nın eski olduğunu kaydeden Rogers, halk sağlığını koruyarak, hastalıkları önleme veya hastalığın başında yakalanmasının önemli olduğunu söyledi.

Hükümeti böyle bir gailesi olmamakla suçlayan Rogers, kanserin genç nüfusta da görülen bir hastalık olduğunu kaydetti.

Ülkede kanser kayıtçılığının 2012 yılında başladığına işaret ederek, kanser teşhis yaşlarının her geçen gün düştüğünü belirten Rogers, Kanser Kayıt Yasası’nın üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen tüzüklerinin yürürlüğe girmediğini anlattı.

Erken tanının hayat kurtaran bir unsur olduğunu vurgulayan Rogers, yapılan mamografi sayılarını paylaştı ve mamografi yapılması gereken kadın nüfusa oranla yapılan mamografi sayısının düşük olduğunu söyledi.

Rogers, hükümetin erken tanı için ne yaptığını da sordu ve mobil kanser tarama aracıyla bu hizmetin insanların ayağına götürülebileceğini kaydetti. Sağlıkta verilerin önemine değinen Rogers, halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Rogers, HPV aşısının önemine de vurgu yaptı.Halk sağlığı açısından aşı konusunun da çok önemli olduğunu anlatan Rogers, özelde yapılan çocuk aşılarının kayıtlarının devlette olmadığını söyledi. Dünyadaki aşı karşıtlığı konusuna da değinen Rogers, sağlıkta plan program yapıp, önleyici politikaları ortaya koymak gerektiğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu:Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eleştirileri yanıt vermek üzere söz aldı. Amcaoğlu, Jale Refik Rogers’ın konuşmasından notlarını aldığını ve Sağlık Bakanı’na aktaracağını söyledi.Sağlıkta sadece sıva-badana yapılmadığını belirten Amcaoğlu, sağlık ocaklarının alt yapılarının güçlendirildiğini, bazı yeni sağlık ocaklarının hizmete girdiğini, bazılarının ise gireceğini belirtti.