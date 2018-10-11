Rogers Kent Güvenlik Sistemi ile eleştirileri yanıtladı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Sosyal ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’ndan oybirliği ile geçen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yasasıyla ilgili eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yasa ile kamusal alanlara, çıkış kapılarına ve karayollarına mobese kameralarının yerleştirilebileceğini ifade eden Jale Refik Rogers açıklamasında yasada yer alan önemli başlıklara dikkat çekti.

Rogers, kent güvenlik sisteminin tek başına ülkedeki tüm güvenlik sorunlarını çözecek bir sistem olmadığına işaret ederek, “Ama hem suç işlemede caydırıcıdır, hem de bir suç işlendiğinde suçluları yakalamakta, olayı aydınlatmada önemli bir unsurdur. Birçok Avrupa ülkesinde de bu sistem mevcuttur” dedi.

Güvenlik açısından farklı önlemler üzerinde de çalışıldığını kaydeden Komite Başkanı Rogers, öğrencilerin yasal olarak kayıt yaptırma zorunluluğunun bunlardan biri olduğunu söyledi.

Jale Refik Rogers, “bu yasayı yaparken komitede yasa tasarısı üzerinde bayağı çalışıldı, dengeli bir yasa yapıldı. Son Genel kurula sevk edilen tasarı meclise gelen ilk halinden çok daha iyi bir noktadaydı” ifadelerini kullandı.

Jale Refik Rogers'in açıklamasının tamamı:

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yasası Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’ndan oybirliği ile geçti. Bu yasa ile kamusal alanlara, çıkış kapılarına ve karayollarına mobese kameraları yerleştirilebilecek. O günden beridir gerek medyada gerek sosyal medyada eleştiriler duyuyorum. Bu yasayı yapan komitenin üyelerinden birisi olarak bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Bu yasayı yaparken komitede yasa tasarısı üzerinde bayağı çalışıldı, dengeli bir yasa yapıldı. Son Genel kurula sevk edilen tasarı meclise gelen ilk halinden çok daha iyi bir noktadaydı. Bu yasada neler mi var?:

1. “Kent Güvenlik Kurulu” Başbakanlık başkanlığında toplanır ve Polis Genel Müdürülüğü temsilcisine ek olarak kaymakamlık temsilcisi, belediyeden bir müdür, baro temsilcisi, şehir planlama odası temsilcisi gibi sivil üyelerden oluşur. Bu kurul, kameraların nerelere kurulacağına onay verecek kuruldur.

2. “İtiraz Kurulu” eğer mahallenize bir kamera kurulduysa ve siz mahalle sakini olarak bölgenizde böyle bir ihtiyaç olmadığını düşünüyorsanız bu kurula başvurup iptalini isteyebilirsiniz.

3. Kamera kayıtları 1 ay süreliğine saklanacak.

Sistem 1 ay sonra otomatik olarak o kayıtların üzerine yeni kayıt yapacak. Eski kayıtları silecek.

4. Kapalı devre bir sistem olup, sadece Polis Genel Müdürlüğü’nde sorumlu kişiler bu kayıtları inceleyebilecek

5. Bu kayıtlar kimse ile paylaşılamaz.

6. Ancak bir suç unsuru olduğunda kayıtlar mahkemede delil olarak kullanılmak için saklanabilecek/incelenebilecek.

7. Kameraların blur özelliği olup sadece kamusal alanın kaydını yapabilir. Özel mülk kameranın kayıt alanına girerse kameranın karartma özelliği devreye girer ve özel mülkün kaydı yapılamaz.

8. Yasada özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması yasalarındaki haklar korunmuştur.

9. Yasaya uymayıp görüntüleri paylaşabilecek kişiler için, eğer olursa, caydırıcı cezalar yasaya yerleştirilmiştir.

10. Bu kameralar plaka tanıma sistemi ile karayollarında kuralları çiğneyen araçları da tesbit edebilecek. Yol güvenliği açısından caydırıcı rolü olacak.

Tabi ki bu kent güvenlik sistemi kendi başına ülkedeki tüm güvenlik sorunlarını çözecek bir sistem değildir. Ama hem suç işlemede caydırıcıdır, hem de bir suç işlendiğinde suçluları yakalamakta, olayı aydınlatmada önemli bir unsurdur. Birçok Avrupa ülkesinde de bu sistem mevcuttur.

Güvenlik açısından farklı önlemler üzerinde de çalışılmaktadır. Halihazırda uygulamaya giren bir önlem öğrencilerin yasal olarak kayıt yaptırma zorunluluğudur. Ülkemizde 2009 yılından beridir ilk defa bu eğitim yılında bu yasa uygulanmaya başlandı. Artık ülkeye gerçekten öğrenci olarak gelen ile öğrenci adı altında gelip başka işlere karışanlar ayırt edilebilecektir.