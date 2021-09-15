Rogers: Kıb-Tek’e alınan yakıtla halkın sağlığı riske atıldı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, KIB-TEK’e “şaibeli” yakıt alımı ile halk sağlığının riske atıldığını savunarak, eleştirdi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “Hükümetin göreve geldiği günden beridir KIBTEK'e ihaleyle yakıt alınmamasını” da eleştirdi.

İhalesiz olarak alınan yakıtın kalitesinin de standartlara uygun olmadığını ve halk sağlığının bilerek tehlikeye atıldığını savunan Rogers şunları kaydetti:

“Gelen yakıtın kalitesinin standartlara uygun olmadığı analiz raporlarında açıkça görülüyor. KIB-TEK yetkilisi mahkemede, kullanılan yakıtın standartlara uygun olmadığını açıkça itiraf ederken, ara emrine rağmen ısrarla şaibeli yakıt getirmeye devam ediliyor. Bu kötü yönetim yakıtı yakmak için kullanılan cihazlara zarar verip kurumu daha da zarara uğratırken, halk sağlığı ve çevre sağlığına da büyük risk oluşturuyor. Özetle bilerek isteyerek halk zehirleniyor, bu konuda çok iddialı olan ilgili Bakan susuyor, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ise sadece bakıyor.”

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15/09/2021 16:35