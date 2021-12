Rogers: Memleket Menfaatine Çalışacak Kişiler Yönetimde Olmalı

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, seçime gidilirken en önemli iki başlığın ekonomi ve sağlık olduğunu belirtti; bir yandan halkın alım gücünün her geçen gün düştüğünü bir yandan da Omicron dalgasının kapıda olduğunu hatırlatarak çözümün iyi planlama yapan, kriz yönetebilen, istikrarlı bir hükümet olduğunu söyledi.

Halkın Partisi’nin komitelerinin çalıştığını aktaran Rogers, ülkenin önünü açmak için memleketin menfaatine çalışacak kişilerin yönetimde olması gerektiğinin altını çizdi.

Rogers, “Alım gücü her geçen gün düşüyor. Öyle bir duruma geldi ki, dövizdeki artış nedeniyle, özel okul ücretlerinin artması nedeniyle devlet okullarına geçişlerin artacağı öngörülüyor. Devletteki eğitim sistemini güçlendirmek şarttır. Sosyal devlet olmanın her zamankinden daha önem kazandığı bir dönemdeyiz” diye konuştu.



“OMİCRON DALGASI BİZİ DE TEĞET GEÇMEYECEK, SAĞLIK ALTYAPISI HAZIR DEĞİL”

Sağlıkta kadro eksikliği ve yasal boşluklar olduğunu aktaran HP Milletvekili Rogers, hekim, hemşire ve paramedik personel için bütünlüklü bir planlama yaparak, eksiklerin tamamlanmasının gerektiğini ve sağlıkta insan kaynaklarının verimli kullanılmasının önemli olduğunu söyledi. Belli partilerin ülkeyi parti devleti gibi yönetmekte ısrarcı davrandığını, sağlık gibi hassas alanlarda bile personeli partizanca görevlendirdiklerini belirten Rogers, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi yönetiminin önemli bacağı sağlık hizmetlerinin kapasitesini yeni gelen dalgalara hazır hale getirmektir. Sağlık kapasitesinde en önemli unsurlardan biri de yoğun bakımdır. Yoğun bakım servislerinde yer kalmaz, hastaneler dolup taşar, hastalara bakacak personel sayısı yetersiz kalırsa bu bizi kapanmaya bile götürebilir. Yeni bir dalgayla karşı karşıyayız ve bu Omicron dalgası Avrupa’yı ve Amerika’yı teğet geçmedi, bizi de teğet geçmeyecek. Birçok Avrupa ülkesi önlemleri artırıp sıkılaştırdı veya kapandı. Ülkemizde de eğer sağlık kapasitemiz hazırlanmaz, pandemi önlemleri ile ilgili doğru kararlar hızlı şekilde alınmaz ve en önemlisi alınan kararlar uygulanmazsa bizim de akıbetimiz kapanma olabilir. Hükümet edenler durumun ciddiyetinin farkında değil.”



“SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ, EK MESAİLERİN ÖNCELİKLİ OLARAK ÖDENMESİ GEREKİR”

Pandemide yeni varyantların dalgalar şeklinde geldiğine işaret eden Jale Refik Rogers, salgının etkisinde geçen iki yılın ardından tecrübe edinmiş bir sağlık ekibine sahip olmanın önemine vurgu yaptı. Ülkeyi yönetenlerin, sağlık çalışanlarını tecrübelerine göre değil de parti rozetine ve evlerine yakınlığına göre görevlendirmesinin doğru olmadığını dile getiren Rogers, şu ifadeleri kullandı: “Omicron’dan önce Delta dalgasını yaşadık. 300’lü vaka sayılarını gördük, rekor kırdık sonra yavaş yavaş vaka sayıları azaldı. Sağlık sistemimiz yorulup alarm vermeye başladığında orada durdurabildik. Yeni bir yoğun bakım bölümü yapıldı. Böylece yoğun bakım 12 yatak artırıldı. Vakaların azaldığı dönemlerde yoğun bakım hemşirelerini eğitip salgının arttığı döneme hazırlamak yerine, bazılarını evlerine yakın yerlerdeki sağlık merkezlerine göndermeyi seçtiler. Şimdi yeni bir dalgayla karşı karşıya durumdayken deneyimli bir ekiple duruma çok önceden hazır olmak varken, her seferinde yeniden başlar durumdayız. Ülkeyi yönetenler ders almadığı için tekrar tekrar aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Tabii bununla beraber, çok zor şartlarda gerek Acil Durum hastanesinde gerek diğer bölümlerde ek mesaileri aylardır ödenmediği halde çok özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız var. Onlar da bir yere kadar çalışacak ve emeğinin karşılığını alamadığında da eyleme gidecektir. Bu doğal bir sonuçtur. Devlette tabii ki israfı önlememiz gerekir ama sağlıkta tasarruf olmaz, ek mesainin sorgulanması kabul edilebilir değildir. ”



“PANDEMİ BİZE VERİ TOPLAMADAKİ EKSİKLERİMİZİ GÖSTERDİ”

“Dünya Sağlık Örgütü kronik hastaların ve yaşlıların öncelikli olarak aşılanması gerektiğini açıkladı. Pandemi bize bu alanlardaki büyük bir eksiğimizi gösterdi; biz hala kronik hastalarımızın, kanser hastalarımızın kayıtlarını tutmuyoruz, elde veri olmadığı için planlama yapamıyoruz” diyen Rogers, tüm bunların sağlıkta veri toplamanın önemine işaret olduğunu söyledi. Rogers, “Sağlıkta veri toplama iyileştirmeli, toplanacak verilere göre sağlık planlaması yapılmalı ve tüm bu bilgiler Temel Sağlık Dairesi’nin altında toplanmalıdır. Sağlık Bakanlığı veri depolarını güçlendirmeli, sağlıkta iyi planlamanın önünü açmalıdır. Bu, Halkın Partisi olarak bizim göreve geldiğimizde önceliğimiz olacaktır. Bu güne dek görev aldığımız diğer bakanlıklarda yaptığımız gibi sağlıkta da dijital dönüşümü gerçekleştirecek, sağlık alanında kanserden kronik hastalıklara veri toplamayı öncelik haline getireceğiz” diye konuştu.



“HALKIN PARTİSİ PİYASAYI UCUZLATACAK ÖNERİLER SUNDU”

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının tüm sektörleri olumsuz etkilediği bir dönemde olduğumuzu ifade eden Jale Refik Rogers, üretimden başlayıp markete uzanan zincirde sıkıntı yaşandığını anlattı. Halkın Partisi olarak öneriler sunduklarını belirten Rogers, “Kısa vadede piyasayı ucuzlatıp halkı rahatlatabilecek bazı öneriler sunduk ama hükümet bunları da yanlış anladı. Biz ülkeye giren hammaddenin vergilerini keserek yerli üretimi ucuzlatmayı önerdik. Diğer yandan ‘Yurtdışından gelen ürünlerde dövizi bir TL kuruna sabitleyerek ülkeye girişi sağlansın’ dedik. Pandemi taşımacılığın da pahalılaşmasına yol açtı. Eskiden 5 bin Euro’ya gelen konteyner şimdi 15 bin Euro’ya geliyor. Bunları göz önünde bulundurarak dedik ki; ‘Gelen ürünlerin navlun fiyatlarını dışarıda tutarak vergilendirme yapılsın, piyasaya daha ucuz girmesi sağlansın ve bu ucuzlama raflara yansıdı mı diye Ticaret Dairesi denetleme yapsın.’ Hükümet bunu da yanlış anladı; temel tüketim mallarında değil de nar ekşisinde, gofrette KDV indirimine gitti. Benzinde bir Fiyat İstikrar Fonu var ve tam da bugünlerde kullanılması gereken bir enstrümandır. Ancak o da amacı dışında kullanıldığı için onda da para bırakılmadı. Önerilere kulak verilmeli, piyasayı ucuzlatmak ve darboğazdan geçmek için gerekli hamleler yapılmalıdır” dedi.

28/12/2021 09:47