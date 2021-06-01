Rogers: Okullar hala açılmadı

HP Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde çocukların sorunlarına dikkat çekti. Okulların hala açılmamış olmasının Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, çocuk hakları ihlali olduğunun altını çizen Rogers, "1 Haziran Dünya Çocuk Günü olan bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmak isterim"dedi.

Rogers'ın paylaşımının tamamı şöyle:

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre taraf devletler çocukların eğitim hakkını kabul eder.

1996 yılında bizim de kabul ettiğimiz ve iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiş olan bu sözleşmenin 28. Maddesine göre taraf devletler fırsat eşitliğine dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak ve okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması için önlemler alır.

Sözleşmenin 29. Maddesi ise eğitimin kapsamına, doğa ve çevreye saygının geliştirilmesine ve kişi hak ve özgürlüklerine atıfta bulunarak özgür bir toplumda yaşantıyı sorumlulukla üstlenecek bireyler yetiştirmekten bahseder.

Uzayıp giden Covid19 pandemisinde ilk açılması gereken yer olan okulların hala açılmamış olmasının bu sözleşmenin gereğini yerine getirmediği ve aslında bir çocuk hakları ihlali olduğunun altını çizerek, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü olan bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.

Çocuklarımızın çağdaş, laik, evrensel hak ve özgürlüklerin bilincinde, çevresine hoşgörülü ve saygılı bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüz ile çalışmalıyız. Burada hem öğretmenlere hem ailelere büyük görevler düşüyor. Bunu hem veliler olarak yapmalı, hem de eğitim kurumlarımızdan talep etmeliyiz. Geleceğimiz çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük armağan budur.

Bu duygu ve düşüncelerle 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlu olsun.

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01/06/2021 09:58