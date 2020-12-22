Rogers: Özgürgün yargılanarak aklanabilir

Haber Kıbrıs-Özel

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, mecliste istifası kabul edilmeyen Hüseyin Özgürgün’ün Halkın Partisi’ne yönelik yaptığı eleştirilerle ilgili açıklamada bulundu.

Jale Refik Rogers sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgürgün’ün yaptığı açıklamaların devletin kurumlarına, yargısına ve meclisin iradesine büyük bir saygısızlık olduğunu iddia etti.

Rogers, dokunulmazlığın kaldırılmasının birisini suçlu ilan etmek olmadığına işaret ederek, “Eğer sayın vekil bu kadar eminse, hemen ülkeye geri dönüp yargı sürecinin önünü açmalı ve aklanmalıdır. Bunu yapmayıp uzaktan Halkın Partisi’ne laf söylemek samimiyetle bağdaşmaz” dedi.

Rogers açıklamasının devamında “Hele dün istifasını reddeden partisine, ‘adım attılar ama yeterli değil’ diyerek telkinde bulunması, istifanın samimi bir niyet beyanı mı yoksa bir oyunun parçası mı olduğunu sorgulatır” ifadelerini kullandı.

Rogers paylaşımında ayrıca dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili mevzuatı da yayınladı.

Jale Refik Rogers’ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Bir vekilin dokunulmazlığının ne şartlarda kaldırılabileceği Meclis İç tüzüğünün 128-130 sayılı maddelerinde düzenlenmiştir. Başsavcılıktan gelen talep doğrultusunda Sayın Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili bir komite oluşturulmuş ve komitedeki vekiller Başsavcılık ve Polisten sunulan evrakları inceleyip değerlendirmelerini yapmıştır.

Dokunulmazlık Komitesi iki noktada değerlendirme yapabilir:

1. İsnatın (suçun) ciddiliği

2. Dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı

Bu iki noktada komite değerlendirmesini yapıp dokunulmazlığın kalkması yönünde bir karar vermiş ve gerekçeleri içeren bir rapor hazırlayıp bunu genel kurula sunmuştur. Genel kurulda raporun sunulması ile yapılan oylamada ise dokunulmazlığın kalkması yönünde bir karar çıkmıştır.

Hal böyle iken sayın vekil dokunulmazlığının kalkmasını bir kişi veya bir siyasi parti yüzünden olmuş gibi göstermeye çalışması kabul edilebilir bir şey değildir.

Sayın Özgürgün’ün yaptığı açıklamaları bu devletin kurumlarına, yargısına ve meclisin iradesine büyük bir saygısızlıktır. Dokunulmazlığın kalkması birisini suçlu ilan etmek değildir. Eğer sayın vekil bu kadar eminse, hemen ülkeye geri dönüp yargı sürecinin önünü açmalı ve aklanmalıdır. Bunu yapmayıp uzaktan Halkın Partisi’ne laf söylemek samimiyetle bağdaşmaz. Hele dün istifasını reddeden partisine, “adım attılar ama yeterli değil” diyerek telkinde bulunması, istifanın samimi bir niyet beyanı mı yoksa bir oyunun parçası mı olduğunu sorgulatır”.

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22/12/2020 11:38