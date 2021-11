Rogers: Sağlık Bakanlığı kışa girerken aşılanmayı artıran girişimler yapmalı

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, kurulan yeni azınlık hükümetinden seçime kadar hiçbir beklentisi olmadığını söyledi; “Ülkeyi daha kötü bir duruma sokmasınlar ve bir an önce seçime gidelim, yeterli” diye konuştu. Katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Rogers, sözlerine şöyle devam etti: “Bir önceki azınlık hükümetinin ülkeyi ne kadar kötü yönettiğine şahit olduk. Şimdi yine bir azınlık hükümeti var. Hükümeti oluşturan partilerin ve destekleyen vekillerin kendi aralarındaki çekişmeler Meclis’e yansıyacak mı, göreceğiz. Sağlık açısından kritik bir dönemdeyiz. Kapalı alanlara daha çok gireceğimiz, dolayısıyla vaka sayılarının artabileceği bir süreçteyiz. Günlük vaka sayılarında artışı halihazırda görmeye başladık. Vaka dağılımlarına baktığımızda, öbek öbek değil, kaynağı bilinmeyen, bağımsız vakalar olduğunu görüyoruz. Bu iyi bir tablo değil. Çünkü bize etrafta dolaşan ve pozitif olduğunu bilmeyen kişiler olduğunu gösteriyor. Pandemiyi kontrol altında tutup, seçimi sağlıklı yapıp, istikrarlı bir hükümet kurulabilmesi için ülkenin önünü açmak gerekiyor.”



“SAĞLIK BAKANLIĞI KIŞA GİRERKEN AŞILANMAYI ARTIRAN GİRİŞİMLER YAPMALI”



Sağlık ve ekonominin en önemli iki konu olduğunu söyleyen HP Milletvekili Rogers, kış aylarında pandemiyi iyi yönetmenin şart olduğunu, bir kapanmayı kimsenin göze alamayacağını anlattı. Jale Refik Rogers şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar aşı bolluğumuz varken kapanmayı konuşmak da abesle iştigaldir. Sağlık Bakanlığı’nın kışa girişte aşılanmayı artırmak için girişimler yapması gerekiyor. Ortada aşı karşıtlığı ve bilgi kirliliği varken, Sağlık Bakanlığı’nın bugüne dek halkı bilgilendirme noktasında eksik kaldığını düşünüyorum. Aşının hayat kurtardığı çok net. Çeşitli ülkelerin istatistiklerinde bunları görmek mümkün. Örneğin Amerika’da Hastalık Kontrol Merkezi CDC’nin çeşitli eyaletlerden derleyerek hazırladığı grafiklere göre aşı olmayanların Covid19’dan hayatını kaybetme oranı 12 kat daha fazla. Aşısızların Covid19’a yakalanma oranı 6 kat daha fazla. Bunlar dikkate alınması gereken, ciddi oranlar. Aşılanma ağır hastalığı, hastaneye yatışı, yoğun bakımı ve ölümü önlüyor. Toplumu aşıya teşvik etme ve bilinçlendirme noktasında bakanlığa çok iş düşüyor."



“TOPLUMUN ÇIKARLARI HER ŞEYİN ÖNÜNDE OLMALI, BİZ BU İNANÇLA SİYASET YAPIYORUZ”



Ad-Hoc Komite kurularak seçim yasasının değiştirilmesi için adım atılmasının, seçim tarihinin belirlenmesi ve bütçenin seçim öncesi geçirileceğinin netleşmesinin olumlu olduğunu aktaran HP Milletvekili Rogers, geçen dönem yasal ve anayasal olarak ciddi hatalar ve usulsüzlükler yapıldığını hatırlattı: “Örneğin seçim tarihinin Hukuk Komitesi’nde belirlenmesi gerekirken ısrarla bir Ad-Hoc Komite’de belirlemek istediler. Tüm partilerden bir vekil olması yerine çoğunluğun kendilerinden olmasını sağladılar, kendi istedikleri tarihi geçirmeye çalıştılar. Komitelerden oybirliği ile geçen yasaları bile Genel Kurulu açarak meclisten geçiremediler. Geçen dönem zaten verimli çalışmayan komitelerden oybirliği ile geçen az sayıda yasa bile, meclisi açamayan hükümet yüzünden hala yasallaşamadı. Bu dönem, muhalefetin ısrarı ve özellikle Halkın Partisi’nin bütçeye vereceği nisap desteği ile, Danışma Kurulu’nda mecliste temsil edilen tüm partilerin mutabakatı ile meclis gündeminde bulunan yasaların seçim öncesi meclisten geçmesi ve bütçenin seçimden önce görüşülmesi konusunda ortak karar alındı. Halkın Partisi olarak bizler bu ülkenin önünü açmak için bütçenin geçirilmesine nisap da dahil destek vereceğiz. Bütçe geçmeden seçime gidilmesinin zorluklarını geçen genel seçim sonrasında hükümette yakından deneyimlemiş bir parti olarak bunların tekrar yaşanmasını istemedik. Bu ekonomik darboğazda bütçe geçmeden seçime gidilmesi devletin işleyişini zora sokacak bir durumdur. Toplumun çıkarları parti çıkarlarının önünde olmalıdır. Biz bu inançla siyaset yapmaya çalışıyoruz.”



“MİYADINI DOLDURMUŞ BİR MECLİS VAR, SEÇİMİN YAPILMASI KAÇINILMAZ”



Bütçenin seçim öncesinde geçirilmesinin önemli olduğunu, Halkın Partisi’nin bu konudaki girişimlerinin sonuç vermesinin olumlu olduğunu vurgulayan Rogers, bir önceki hükümetin bütçeyi bile gereken zamanda meclise göndermediğini ve ülkeye vakit kaybettirdiğine dikkat çekti: “Gelinen noktada seçimin gerekliliği aşikardır. 2018’deki halk iradesinin şu anki Meclis’te bir karşılığı yoktur. Mecliste bulunan YDP, DP gibi bazı partilerin bölündüğü, bazı milletvekillerinin partilerinden bağımsız hareket ettiği bir ortam var. Hükümetteki partilerin kendi içlerindeki sorunlardan dolayı geçen dönem ne Genel Kurul açılabildi ne komiteler düzgün çalışabildi, ne de Bakanlar Kurulu toplumu ilgilendiren konularda birlikte adım atabildi. Şimdi tekrar yeni bir Azınlık Hükümeti kuruldu. Miyadını doldurmuş bir Meclis var ve bir an önce seçim kaçınılmazdır.”

10/11/2021 10:24