Rogers: Sağlık Sistemini Yönetemediler

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Halkın Partisi’nin 2018 seçimlerinden sonra içinde bulunduğu hükümetlerde çok fazla mesai harcadığını, komitelerde çok aktif bir şekilde yer aldıklarını, birçok yasanın geçmesinde öncü olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs TV’de Haluk Yerli’nin sunduğu Sabah Sabah programına konuk olan Rogers, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Jale Refik Rogers, hükümette bulundukları üç yılda Bakanlıklarda birçok projeler ürettiklerine ve krizler yönettiklerine işaret ederek, o dönemde devlet yönetiminde ciddi sorumluluk aldıklarını ve tecrübe kazandıklarını söyledi.

Muhalefete geçtikten sonra halkın içerisinde olmaya daha fazla zaman bulduklarını anlatan Rogers, bir yıla aşkın bir süredir de halkın içinde olan ve halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen bir parti olduklarını kaydetti.

Seçim döneminde de halkın içerisinde olmaya ve yaptıkları projeleri anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Rogers, “Biz hükümetten ayrıldıktan sonra kurulan azınlık hükümetlerinin yapmadıkları, bizim parti olarak hükümette yaptıklarımızla halkın kıyas yapabilmesi için çok iyi bir ortam yarattı. Halkın Partisi’nin değeri daha çok fark edildi” dedi.



“SAĞLIĞI YÖNETMEDEN EKONOMİYİ YÖNETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”



Jale Rogers, “İş yapmak için geldik. Toplumun sıkıntılarına cevap olmaya geldik. Halkın her kesimine eşit şekilde yaklaştık. Bu süreçte kriz yönettik” diyerek, çeşitli krizlerle karşılaşıp bu süreçte tecrübe kazandıklarını belirtti.

Pandemi başladığı günlerde, sağlık sisteminin buna hazır olmadığını, devlet hastanesinin bir yangından çıktığını hatırlatan Rogers, dünyada endişe verici örnekleri de görerek doğru zamanda doğru kararlar aldıklarını söyledi.

Rogers, çok az insanın hayatını kaybettiği birinci dalgada, sürecin neredeyse sorunsuz atlatılıp, ekonomiyi rahatlatacak bazı kararlar da aldıklarını, süreci hızlı takip edip hızlı adım atabildiklerini anlattı.

Rogers, “Üzülerek gördük ki bizden sonrakilerin böyle bir gailesi olmadı. Ekonomi önemlidir diyerek sağlığı yönetmediler. Sağlığı yönetmeden ekonomiyi yönetmek mümkün değildir” vurgusu yaptı.



"DEVLET POLİTİKASI SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI, HER YENİ BAKANLA DEĞİŞMEMELİ"



Devletin mekanizmalarında sürdürülebilirliğin en önemli unsur olduğunu vurgulayan Rogers, devletin uzun soluklu politikalarla yönetilmesi gerektiğini ve bakanlar değişse de kurumsal hafızanın devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kamu reformunu da buna yönelik önemli bir adım olarak değerlendiren Rogers, meclise girdiklerinde çoğunluğun bu yasayı geçirmek gibi bir önceliğinin bulunmadığını gördüklerini aktardı.

Rogers konuşmasına şöyle devam etti:

“Sayın Ali Pilli bir aşı programı yaptı. Veri kıtlığı yaşanan bir ülke olarak bir dijital aşı programı bizim için çok iyi bir fırsattı. Kronik hastalarımızı, kanser hastalarımızı, bu ülkede yaşayan herkesi kayıt altına alarak bir veri tabanı oluşturabileceğimiz , kimin aşılı kimin aşısız olduğunun takibini yapabileceğimiz önemli bir fırsattı. O bir yere kadar geldi. Yeni gelen bakan Sn Ünal Üstel aynı siyasi partiden olmasına rağmen, bu aşı platformunu çöpe atarak yenisini oluşturmaya karar verdi. Aynı partiden iki bakan bile değişirken biri diğerinin yaptığı icraatı çöpe atarak sıfırdan başladı. Bütün bunlar hem kaynak, hem enerji hem de en önemlisi bilgiyi kaybettirdi”



“HATIRLATMA DOZLARINIZI MUTLAKA OLUN”



Aşılanmayla ilgili kendisine sorulan sorulara da yanıt veren Jale Refik Rogers, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Üç ayı dolduran her Sinovac aşısı olmuş bireyin bir an önce gidip aşı olması önemlidir. Hastane yatışları ve yoğun bakım yatışlarına baktığımızda bu kişilerin, çoğunlukla aşısız kişiler olduğunu, bazılarının da iki doz Sinovac aşılı olduklarını görüyoruz. Sinovac ülkeye gelen ilk aşı olduğu için ilk bu aşı kullanıldı ve o dönem ağır hastalıktan korumak için önemli bir araç oldu. Ancak şu anda geldiğimiz durumda Sinovac aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuğu yüksek değil. Ayni zamanda Sinovac aşısı koruyuculuğunu diğer aşılara oranla daha kısa sürede kaybediyor. Mutlaka, üç ay sonra hatırlatma dozunun yapılması gerekiyor. Asya ülkelerinde yapılan çalışmalarda üçüncü dozun Sinovac, BioNTech veya AsraZeneca olabileceği söyleniyor. Ancak, karma aşıların daha etkili olduğu gösteriliyor. Dolayısyla önerim Sinovac olmuş kişilerin BioNTech ve AsraZeneca hatırlatma dozlarını yapmasıdır.”



"SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR"



Pandemi hastanesinin yatak kapasitesinin giderek azaldığını, 24 yataklı yoğun bakım ünitesinin de dolmuş durumda olduğunu aktaran Rogers, bunun sağlık sisteminin alarm verdiğini bir göstergesi olduğunu söyledi.

24 yataklı yoğun bakıma ek olarak Ünal Üstel’in döneminde 12 yataklı yoğun bakım ünitesinin kurulduğunun açıklanmış olduğunu anımsatan Rogers, teknik personel olmadan bina, oda, yatak yapmanın çok da anlamı olmadığını belirtti.

İnsan gücü planlamasının zamanında yapılmamasını eleştiren Rogers, çok nitelikli sağlık çalışanlarının Bakanın seçim yatırımı olarak daha rahat olacakları yerlere aktarıldığını da dile getirdi.

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04/12/2021 09:54