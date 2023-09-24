Rogers, sağlık sisteminin sorunlarına dikkat çekti

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, sosyal medya hesabından Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili açıklama yaptı

Rogers, "Uzun yıllardır uygulanan serbest çalışan hekimlerin yazdığı reçete ile sosyal sigortalardan ilaç alımı konusunda reçetelerin kronik hastalıklar için bile sadece 1 aylık olarak yazılabiliyor olması hastalar açısından ciddi bir mağduriyet yaratıyordu" ifadelerini kullandı

Rogers, açıklama şu şekilde devam etti;

"Son günlerde su yüzüne çıkan yolsuzluklar açıklandıktan sonra Çalışma Bakanlığı 2 Ekim’den itibaren reçetelerin kronik hastalar için doktorun uygun gördüğü şekilde 2,3,4,5 ve 6 aylık yazılabileceğini açıkladı. Halkın hayatını ciddi anlamda kolaylaştıracak bu düzenlemeyi bile yıllardır yapmayan, devlet hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde çalışan hekimlerin reçete yazmasının önünü açmayan ve ilaç takip sistemini kurmayı yıllardır öncelik olarak görmeyen idare, kayıp kaçağa zemin hazırladığı ve devletin kaynaklarının heba olmasına fırsat verdiği için, en az bu yolsuzlukları yapanlar kadar suçludur."