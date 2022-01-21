Rogers: Sağlıktaki En Büyük Sorun İyi Yönetimin Eksikliğidir



Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, önümüzdeki dönemde yaz aylarına hazırlanırken, lokomotif sektör olan turizmin sağlıklı başlayabilmesi için hızlı kararlar alınmasının, denetimler eşliğinde bu kararların uygulanmasının önemli olacağını söyledi.

Erken adım atmanın turizm sektörünün ve ülkenin bir yılı daha kaybetmesini engelleyeceğini belirten Rogers, “Muhalefette olduğumuz dönemde Turizm Bakanlığı’nın kararları zamanında almaması, her hafta karar değişmesi, Üst Kurul ve Sağlık Bakanlığı’yla bir koordinasyon olmaması ülkeye büyük kayıplar yaşattı. Aynı şeylerin yaşanmaması için hazırlıkların yapılması önemli bir unsur olacak. Turizm için hazırlıkların, planlamanın erken yapılması, ülkeye seyahat şartlarının kolaylaştırılması, paydaşlarla paylaşılması ve paydaşlarla ortak akılla hareket edilmesi şarttır. Ülkenin bir yılı daha kaybetme lüksü yoktur. Pandeminin de devam ettiği göz önünde bulundurularak doğru kararlar zamanında alınmalıdır” diye konuştu.

“SAĞLIKTAKİ EN BÜYÜK SORUN İYİ YÖNETİMİN EKSİKLİĞİDİR”

“Sağlıktaki en büyük sorun kötü yönetimdir, iyi yönetimin eksikliğidir” diyen Jale Refik Rogers, insan kaynaklarımızın verimli kullanılmadığını, sağlık harcamalarının etkin yapılmadığını, Kamu Sağlık Hizmetleri’nin altyapı açısından çok eksiğinin olduğunu anlattı. Rogers şöyle konuştu: “Örneğin, ülkede yapılan sevkleri göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan malzeme ve cihazlara yatırım yapılabilir ve sağlıkta israf ve sevkler engellenebilir.

İlaç Eczacılık Dairesi koca bir kara delik. Çalışanlar özveriyle işlerini yapmaya çalışıyorlar ama hala barkod sistemi bile yok. Giren-çıkan ilaç takibi sağlıklı şekilde yapılamıyor. Bu eksikliklerin giderilmesiyle birlikte dijitalleşmeyi sağlamamız gerekiyor. Envanterlerin online sisteme geçirilmesi kaçınılmazdır. Her şeyi online yapılırsa takibi de kolaylaşacaktır. Yıllardır bu alanlara yatırım yapılmıyor. Bu sorunları çözersek hem israfı engellenir hem de halkın iyi hizmet alması sağlanır.”

“SEÇİM, HALKIN KÖTÜ GİDİŞ SARMALINDAN KURTULMAK İÇİN TEK YOLUDUR”

Parti olarak muhalefette oldukları bir yılı aşkın süreyi halkla buluşarak, onları dinleyerek geçirdiklerini ifade eden Rogers, “Her ne kadar halk ekonomik nedenlerle zor günlerden geçse de derdi seçim değil de geçim olsa da mevcut kötü gidiş sarmalından kurtulmanın yolu seçimdir” dedi. Meclis aritmetiğinin şu an çalışmaya uygun olmadığını, halkın iradesinin yansıdığı bir meclis için, kötü yönetime dur demek için sandığa gitmenin ve irade ortaya koymanın şart olduğunu aktaran Halkın Partisi’nin meclise girip hükümette olduğu dönemde sel baskını, cephanelik patlaması, füze düşmesi, döviz krizi ve son olarak da pandemi gibi birçok krizle yüz yüze geldiğini, kriz yönetiminde yaptığı açıklamalarla, attığı doğru adım ve aldığı önlemlerle halkın güven duyduğu bir parti olduğunu söyledi.

Rogers, “Pandemi dünyada 100 yılda bir görülür bir durumdur. Pandemi başladığında, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bir yangından çıkmıştı. Normal zamanda yatak kapasitesi pandemiyle baş edecek seviyede değildi. Yoğun bakım Covid dışı hastalar için bile yeterli değildi. Genetik Laboratuvarı’nın günlük test yapabilme sayısı 100 civarıydı. O dönemde Halkın Partisi’nin yönlendirmesiyle hızlı bir kapanmaya gittik. Uçuşların durdurulmasıyla, İtalya’da, İngiltere’de yaşanan kaosun, insanların sokaklarda öldüğü o dönemin ülkemizde rahat geçmesini sağlamış olduk. Sonrasında yatırımlar yapıldı, kapasiteler artırıldı, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısıyla Pandemi Hastanesi yapıldı. Şu an geldiğimiz noktada kapasite açısından çok daha iyi bir noktadayız. Elimizde bir de aşı var. Ancak şu an en büyük eksiğimiz krizi iyi yönetebilecek bir hükümettir. Halka olumsuz yansıyan bir yönetim zafiyeti vardır” diye konuştu.

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21/01/2022 11:56