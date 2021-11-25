Rogers: Sağlıktaki kara delikler kapatılmalı

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, ekonomik krizin arttığı, TL’nin değer kaybettiği dönemde bu bütçeyle sağlıkta reform yaratmanın mümkün görünmediğini; ancak bakanlığın sahip olduğu kaynakları daha etkili kullanması için yapılması gerekenlerin ertelenmemesinin şart olduğunu söyledi.

Sağlıktaki kara deliklerin kapanması gerektiğini kaydeden Rogers, İlaç Eczacılık Dairesi’yle ilgili Sayıştay raporunu örnek gösterdi.

Rogers, raporun kamu sağlık hizmetlerindeki eksikleri gözler önüne serdiğini belirterek, dairede otomasyon sistemi olmadığı için giren ve çıkan ilaçların bilinmediğini kaydetti; yaşanan sıkıntılara ve maddi kayıplara değindi.

Yıllık ilaç ihtiyacının ihaleyle alındığını ancak eksilince piyasadan 5 katı fiyat ödenerek sağlandığını, bu nedenle devlet bütçesinin zarar gördüğünü anlatan Jale Refik Rogers, öte yandan vatandaşın yeterli sağlık hizmeti alamadığını kaydetti.

“Sağlık, tasarruf yapılacak bir alan değildir, kaynaklarını verimli kullanmak zorundadır” diyen Roger, İlaç Eczacılık Dairesi binası sigortalı olduğu halde, raf sistemi düzgün olmadığı için sel baskını sonrası oluşan zararın, ilgili sigorta şirketi tarafından ödenmediği bilgisinin de Sayıştay raporunda yer aldığını bildirdi.

Rogers, İlaç Eczacılık Dairesi’nin günün şartlarına uygun stoklama ve raf sistemine geçmesini istedi.

Koronavirüs pandemisine değinirken halka aşının faydası sayılarla gösterilmezse aşılamada istenen orana ulaşılamayacağını söyleyen Rogers, “Aşıda farkındalık çok önemli. Covid 19 şu anda aşısız kişiler arasında yayılıyor. Aşısız kişiler 12 kat daha çok ölüyor” dedi.

HP Miletvekili Jale Refik Rogers, aşı sertifikası konusunda KKTC’de yaşayanların mağduriyetine işaret ederek, Türkiye’deki HES sistemiyle AdaPass’ın uyumlaştırılması çalışmalarının ivedilikle sonuçlandırılmasını ve uluslararası aşı sertifikasına ulaşmanın sağlanmasını istedi.

Sağlık sisteminin iyileştirilmesi için daha çok bilim insanının çalışmasının sağlanması gerektiğini kaydeden Rogers, mevsimlik işçi yerine nitelikli personel istihdamı yapılmasının daha yararlı olacağını belirtti. Rogers, “Sağlık bir ekip işidir. Bilir kişiler buralarda yetişmezse bu işin sonu ne olur emin değilim” dedi.

Rogers, Girne Hastanesi’nin nüfusa yetersiz kaldığını belirterek, Lefkoşa’da yapılacak yeni hastanenin planlamasının da ülke koşullarını daha iyi bildiği için ülke insanları tarafından yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Devlet Laboratuvarı’ndaki son durum hakkında bilgi isteyen Rogers, artık tedavi edici sağlık hizmetleri yanında erken tanıya ve bilinçlendirmeye de önem verilmesini; Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a herkesin erken tanı merkezlerine ulaşabileceği yapılamaya gidilmesini önerdi.

Kanser kayıt sistemindeki durum hakkında bilgi talep eden Rogers, daha planlı, kayıtlı ve sistemli olunmasını istedi.

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25/11/2021 09:36