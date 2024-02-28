Rogers, sahte diploma soruşturmasını değerlendirdi

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, ülke gündemini meşgul eden sahte diploma soruşturmasını değerlendirdi.

Yapılan açıklamaya göre televizyon programına katılan Rogers, üniversitelerin, hükümet edenler tarafından başıboş bırakıldığını öne sürerek, yaşanan olaylar nedeniyle sektörün ciddi zarar görmekle karşı karşıya kaldığını söyledi. Üniversite denetimlerinden Milli Eğitim Bakanlığının ve Yüksek Öğretim Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunun (YÖDAK) sorumlu olduğunu aktaran Rogers, “YÖDAK’ın personel yapısı, kendi bütçesi olmaması, üniversiteleri online bir veri tabanıyla takip edememesi bu denetimleri zorlaştıran unsurlar olsa da gelinen mevcut durum kabul edilebilir değildir. YÖDAK’ın ve Eğitim Bakanlığının ağırlığını hissettirmesi gerekiyor. Devlet ağırlığının hiçbir alanda veya kurumda hissedilmemesi ülkemizin temel sorunlarından biridir. Bu zafiyetler bilindiği halde giderilmesi için hiçbir girişimde bulunulmuyor” diye konuştu.

Ülkede ön izni olan 30 üniversitenin 23’ünün aktif olduğunu anlatan Bağımsız Milletvekili Rogers, yasa değişikliğiyle üniversite izinleri Meclis kararına bağlandığı için son iki dönemde yeni bir izin verilmediğini belirtti.

“Tüm partiler, bu yüzölçümünde daha fazla üniversiteye ihtiyaç olmadığının bilincinde. Üniversite sektörünün sürdürülebilirliği ülkemiz için çok önemli. Yüksek öğretim, esnafın kalkınmasını sağlayan, birçok alana etki eden bir kol” diyen Rogers, şöyle devam etti:

“Özen ve dikkat isteyen bir alan. Sürdürülebilirlik için de bu sektörde kalitenin artırılmasına odaklanmak gerekiyor. Geldiğimiz noktada, eski eğitim bakanının ve ülkenin bürokratlarının adı sahte diplomayla anılıyor. Üniversitelerin bazılarının eğitim kadrosunun yetersizliğini, öğrenci ön izniyle ülkeye gelenlerin okula devamsızlığı, öğrenci ön izni ile ülkeye gelenlerin suça karışması hep denetlenmesi gereken konular. Millî Eğitim Bakanlığının YÖDAK ve Muhaceret Dairesi ile yakın çalışması gerekiyor. Dörtlü hükümet döneminde kurulan öğrenci muhaceret kayıt sistemi çalıştırılmıyor. Geçmişte, öğrenci ön izniyle ülkeye gelenlerin insan kaçakçılığına veya insan ticaretine maruz kaldığı gerçeği uluslararası raporlarda da yer aldı.”