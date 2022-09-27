Rogers, Salgın eylem planı yumurta kapıya dayanmadan yapılmalı

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers “Kış aylarına girerken Bakanlığın Covid 19 aşılama programı ile ilgili halkı bilgilendirmesi ve özellikle risk gruplarını aşıya teşvik etmesi gerekiyor” dedi.

HP’den verilen bilgiye göre, Rogers, katıldığı bir TV programında, Sağlık Bakanlığı ile ilgili yöneltilen soruları yanıtladı.

Jale Refik Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 vakalarının tekrar artmasına yönelik bir eylem planı bulunup bulunmadığını sorarak “Ülkemizdeki ilaç sıkıntısı büyük bir sıkıntı. Kış aylarına girerken hem ilaç sıkıntısı hem de aşı temini ile ilgili çalışma yapmak öncelik olmalıdır” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkelere bu kış Covid-19’un yeni varyantlarının çıkabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olma çağrısını dile getiren Rogers, hem buna hem de grip salgınlarının artma riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

-“Kış aylarına girerken aşılamaya ağırlık verilmeli”

Rogers, Sars Cov2’nin Omicron ve alt varyantlarını da içeren bivalent aşılar üretildiğini ve Güney’e de bu aşılardan geldiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın bu aşıların temini ile ilgili girişiminin öneminin altını çizdi.

Rogers, “Şu anda Covid 19 hastalığının seyrinin değiştiğini ve hafiflediğini görüyoruz. Virüsün farklı varyantları ve alt varyantları var. Dünyada bunlara yönelik yeni aşılar çıktı. Uzmanlar mevcut kullandığımız aşıların da etkili olduğunu söylüyor ama bivalent aşılar daha etkili. İki toplumlu sağlık teknik komitesi aracılığı ile bir miktar aşı alınabilir ama Sağlık Bakanlığı başka girişimler de yaptı mı bilmiyoruz. Kış aylarına girerken Bakanlığın halkı bilgilendirmesi ve özellikle risk gruplarını aşıya teşvik etmesi gerekiyor.” dedi.

“Acil tıp uzmanı ve diğer branşlardaki eksiklikler giderilmeli”

Rogers, söyle konuştu;

“Sağlık tabii ki en büyük sıkıntıların yaşandığı yerlerden bir tanesi. Artan nüfus da sıkıntıyı her geçen gün büyütüyor. Zaten mevcut teşkilat yasalarımız sağlık sistemini destekleyecek durumda değil. Acil tıp uzmanı ve çocuk psikiyatristi gibi birçok eksik uzmanlık var. Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası bir türlü güncellenemedi. Bunun yapılması için çalışmalar başlamıştı, ancak pandemi girince sağlıkta öncelikler değişti ve tamamlanamadı. İvedilikle yasanın Meclise gelmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Sağlık personeli acil servis gibi noktalarda çok zorlu şartlarda çalışıyor. Konu sadece para değil, çok büyük fedakarlıklar ediyorlar ama mevcut şekliyle durum sürdürülebilir değil. Sağlık Bakanlığı’nın bu noktada çalışanların daha etkin hizmet verebilmesi için harekete geçmesi gerekiyor”

Rogers, Acil Durum Hastanesi’nin Covid dışı hastalıklar için kullanılmasının, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yetersiz kalan kapasitesini desteklemek açısından önemli olduğunu, ancak bu binanın da en verimli şekilde kullanılması için ortak akılla ve bilimsel veriye dayanarak bir planlama yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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27/09/2022 14:53