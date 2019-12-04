Rogers: Şehrin dokusu hiçe sayıldı

HP Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu'nu sosyal medya hesabından göreve davet ederek direklerin, şekil ve şemalindeki absürdlüğe dikkat çekmek istediğini belirtti. Rogers, "Güvenlik önemli ama çevremizi ve ülkemizin dokusunu korumak da önemli"dedi.

Rogers paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Meclis alt komitesinde Kent Güvenlik Yasası üzerinde çalışan ve yasayı destekleyen bir milletvekili olarak, sistemin kurulması aşamasında Lefkoşa ve Girne’de tarihi binaları, işletmeleri, şehrin dokusunu hiçe sayan şekilde Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu direklerinin konumlandırılmasına ve bu direklerin şekil ve şemalindeki absürdlüğe dikkat çekmek ve Kent Güvenlik Sistemi kurulunu ve itiraz kurulunu acilen göreve davet etmek isterim. Güvenlik önemli ama çevremizi ve ülkemizin dokusunu korumak da önemli. Bu olanlara acilen dur demeli!"

04/12/2019 12:25