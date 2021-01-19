Rogers: Tatar, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin önünü açmalı

Halkın Partisi (HP) milletvekili Jale Refik Rogers, ülkede birçok alanda adalet duygusunun zedelendiğinin görüldüğüne dikkat çekerek, ülkede genel olarak bunu düzeltmemizin şart olduğunu ancak sağlıkla ilgili kesinlikle adaletsizlik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Rogers, Covid-19 aşısı yapılırken öncelik verilen kesimlerin önüne geçilmemesi, aşılama konusunda da adalet duygusunun zedelenmemesi gerektiğini kaydetti.

Ülkemizde 28 sağlık merkezi bulunduğuna dikkat çeken Rogers, yaşlıların köylerden kalkıp şehre gelmesi yerine, aşıların bu yerlerde yapılabileceğini, risk grubundaki bu insanların ayağına gidilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve geldiğinden beri ‘İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ni toplamadığını anımsatan Rogers, yeni atamalar yapacaksa yapmasını ama komitenin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Jale Refik Rogers, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Risk gruplarında olan kişiler korunmalı”

Aşılamada torpil yapıldığı şikayetlerini değerlendiren Jale Refik Rogers, Covid-19 aşısı konusunda adelet duygusunun zedelenmemesi gerektiğini ifade etti.

Rogers, bu konuda şöyle konuştu: “Ülkede birçok alanda adalet duygusunun zedelendiğini görüyoruz. Bu durumun düzeltilmesi, adaletsizliğe, torpile son verilmelidir. Özellikle sağlıkla ilgili çok daha dikkatli olunmalı. Ülkemiz ve dünya için aşı çok önemlidir. Hedef; toplumun büyük bir kısmın aşılanmasıdır. Sağlık çalışanları gibi, önceliği olan çalışanlar ve risk grubunda olanların aşılanmasını önemlidir. Devletin ve vatandaşın da sorumluluğu var. Yaşlılara, ön saflarda görev yapanlara ve ihtiyacı olanlara öncelik verilmeli. Bakan şoförü ve odacısı olmak ayrıcalık olmamalı. Risk gurubunda olan kişiler korunmalı…”

“Denetimsizlik ve plansızlıktan yerel vakalar arttı”

Yerel vakaların artışının denetimsizlik ve plansızlıktan kaynaklandığını anlatan Rogers, “Ekonomi ile sağlığın dengelenmesi konusunda denetim ve planlama önem taşır. Toplum bağışıklığını yakalamak için en az yüzde 70 kişi aşılanmalıdır” diye konuştu.

“Sağlık merkezlerinde aşı yapılabilir”

Temel Sağlık Hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Rogers, “28 sağlık merkezi var. Yaşlıların köylerden kalkıp şehre gelmesi yerine bu yerlerde aşı olabilir. Temel sağlık kadrosunun güçlendirilmesi gerekir. Bulaşıcı hastalıklar ve kanser hastalarının tespiti için yasalar geçirildi ancak bunları yönetecek kişiler istihdam edilmedi” dedi

“Bio istatistikçi ve epidemiyolog istihdam edilmeli”

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığına açık çek verildiğini ancak bakanlığın gerekli istihdamları yapmak yerine, mevsimlik işçi adı altında istihdamlar yaptığını vurgulayan Rogers, “Verilere bir tuşla ulaşabilecek durumda olmalıyız. Verileri tutabilecek ve eylemleri programı hazırlayacak bio istatistikçi ve epidemiyolog gibi görevliler olmalı” şeklinde konuştu.

“İlaç Eczacılık Dairesinde barkod sistemi yok”

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde küçük bir işletmede bile bulunan barkod sisteminin olmadığına işaret eden Rogers, “Çaresiz olduğumuzu düşünmüyorum, niyet olursa sonuç alınabilir” ifadesini kullandı.

“Tatar, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin önünü açmalı”

Avrupa Birliği’nden gelen aşılarla ilgili yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Rogers, “Tanınmayan bir ülkeyiz, aşı temini diğer ülkelere göre daha zor. Gelen aşılar önemlidir. Türkiye önemli miktarda aşı gönderdi ve Avrupa Birliği de gönderdi. Gelen aşıları istememek gibi bir lüksümüz olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve geldiğinden beri ‘İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ni toplamadığını anımsatan Rogers, yeni atamalar yapacaksa yapmasını ama komitenin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini vurguladı. Rogers, Tatar’ın ‘İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin önünü açması, takoz koymaması gerektiğini de kaydetti.

“Seçimlerin ardından çalışmalar durdu”

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesiyle henüz toplanmayan Cumhurbaşkanı Tatar’ın teknik komitelerin başkanlarıyla görüştüğüne dikkat çekerek, “Sağlık Teknik Komite Başkanı iyi çalışııyor ancak ekip olarak çalışılması önemlidir. Seçimlerin ardından çalışmalar durdu” diye konuştu.

“Rumlar güncellenmiş raporlar sunarken, biz sunamadık”

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde 2015 yılında genetik ve bulaşıcı komitelerinde göreve başladığını anlatan ve pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Rogers, “Covid-19’la ilgili raporların elimize geçmesinde sorun yaşadık. İsteyerek geciktirildi ve siyasete döndürülmeye çalışıldı. Sağlık, siyaset üstü olmalıdır. Rumlar güncellenmiş raporlar sunarken, biz sunamadık. Devletimizin itibarını sarsan durumlar oldu” ifadelerini kullandı

“Muhafaza ve nakilde dikkat edilmeli”

AB’den gelecek aşılar için ‘İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden aşı programı istendiğini ve eksi 70 derecede saklanacak buzdolaplarının hazırlandığını anlatan Rogers, “Pfizer aşısında kullanılan RNA kolay bozulabilen bir moleküldür. Muhafaza ve nakilde dikkat edilmeli. Eksi 70’den çıkarılınca nakil olurken kaç derecede olduğu ve kullanma süresiyle ilgili çalışma vardır. Aşının her damlası önemlidir çöpe atılmamalı. Aşıları teslim alan aracın eski olmasına takılmamak lazımdır, önemli olan aşının koruyucu kutularda olmasıdır” ifadelerini kullandı.

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19/01/2021 18:20