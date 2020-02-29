Rogers: Tek taraflı kapatma kararı üzüntü vericidir

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, milletvekili ve moleküler biyolog Jale Refik Rogers, Rum tarafının sınırlardaki geçişleri geçici olarak askıya almasını değerlendirdi.

Rogers'ın açıklaması şöyle:

Çin’de başlayan yeni tip koronavirüsü salgınının yayılmaya başlamasi ile iki toplumlu Sağlık Teknik komitesi ilk toplantısını 3 Şubat’ta liderler ve uzmanlar eşliğinde yapmış ve her iki tarafta da ülkeye giriş kapılarında (liman ve havaalanı) eş zamanlı önlemler alınması ve bu yapıldığı sürece iki bölge arasındaki kara kapılarında herhangi bir önleme gerek kalmayacağı yönünde karar almıştır. 20 Şubat’ta ikinci bir toplantı yapılmış ve farklı bir karar üretilmemiştir. Enfeksiyon ve halk sağlığı uzmanları eşliğinde yapılan bu toplantılarda iki toplumda da karantina, koruyucu giysi ve benzeri konularda eş zamanlı önlemler alındığı paylaşılmıştır. Bu güne de ne Kuzey’de ne Güney’de herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Hal böyle iken Güney’den Kuzey’e Rum liderliğinin bazı kapıları tek taraflı kapatma kararı üzüntü vericidir. Bunca zamandır, virüsün çıktığı günden beri işbirliği içinde olan ve hemen hemen her gün direk iletişimde olan teknik komiteleri göz ardı eden bu karar komitelere yapılan bir saygısızlıktır, bilimsel bir dayanağı yoktur ve toplumlarda gerginlik yaratabilecek politik bir karardır. Dün, Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Teknik Komite başkanı Meltem Onurkan Samani ile Sağlık Komitesi bir toplantı yapmış ve Kıbrıslı Rum Sağlık Komitesi’ne en yakın zamanda toplantı çağrısı yapmıştır.

29/02/2020 09:57