Rogers, temaslı, izole oldu

HP Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, HP Milletvekili Erek Çağatay ve eşinin pozitif çıkmasının ardından açıklama yaptı.

Jale Refik Rogers da, Çağatay’ın temaslısı olduğu için kendilerini izole ettiğini duyurdu. HP Genel Başkanı Kudret Özersay da HP Milletvekili Erek Çağatay ile temaslı olduğu için kendini izole ettiğini açıklamıştı.

Rogers, “Girne Milletvekilimiz Erek Çağatay’ın testinin pozitif çıkması ile son günlerde olan temasımızdan dolayı kendimi izole etme ihtiyacı doğmuştur. Temasımız çok yakın olmasa da, sevdiklerimi ve çevremi korumak için kurallar çerçevesinde izole olup belli aralıklarla test yaptıracağım” açıklamasında bulundu.

Rogers, Barolar Birliği’nin eylemine bu yüzden katılamasa da kalbinin tüm avukatlarla birlikte olacağını da kaydederek, “Bağımsız yargı, hukuk devletimizin olmazsa olmazıdır; hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya yönelik yapacakları eylemi yürekten selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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19/04/2021 11:09