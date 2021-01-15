Rogers: Üyeler değiştirilecekse değişsin ama komite çalışsın

HP milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçildiği günden bugüne İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin üyelerini toplamadığını ve herhangi bir toplantı yapılmadığını açıklayarak, bu durumu eleştirdi. Haber Kıbrıs’a konuşan Rogers, AB’den gelecek aşılarla ilgili ülkede bir tartışma yaşandığına dikkat çekerek, “Bu tavır, aslında tam da bu konularda ortaya çıkan sorunları aşacak, iki toplum arasındaki iş birliği yapma fırsatlarını pekiştirecek bir kanalın da önünü kapatmaktadır” dedi. Küresel bir salgınla mücadele edilirken İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplanmasının önemli olduğunu belirten Jale Refik Rogers, “İki Toplumlu Sağlık Komitesi Başkanının, aşı konusunda 2 uzman kişiyle birlikte bu toplantılara katıldığını biliyoruz. Komite başkanı Cenk Sosydan tecrübeli, güvendiğimiz bir kişidir ama bana göre komitenin tüm üyelerinin de bu toplantılara katılması gerekir” dedi. İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin çok önemli bir misyonu olduğunu, çok önemli işler yaptığını, bundan sonra da yapabilmesi için doğru çalışması gerektiğini belirten Rogers, eğer Cumhurbaşkanı Tatar üyeleri değiştirecekse, bunu yapmasını ama komitenin çalışmalarının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

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15/01/2021 14:42