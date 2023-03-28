Rogers: Yarattığınız statüko içten çürüdü

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, hükümetin, son bir ayı aşkın süredir vergisini ödeyen vatandaştan daha fazla vergi almak için yasa yapmakla meşgul olduğunu savunarak, “Yarattığınız statüko içten çürüdü” dedi.

Verilen bilgiye göre Rogers katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, hükümeti eleştirerek, “Hükümet, devletin gelirlerini artıracak, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alacak tek bir adım atmış değil. Vergisini düzenli ödeyen vatandaşın maaşından kesilecek miktar bu ülkede 50 yıldır yapılmayanları yapmaya yetmeyecek” diye konuştu.

Dokuz ay yapılacak kesinti ile eğitim ve sağlık altyapısı anlamında var olan ihtiyaçların karşılanmasının mümkün olmadığını kaydeden Rogers, şöyle devam etti:

“Birçok okul 1974 öncesi yapılmıştır ve tekrardan sıfırdan inşa edilmesi gerekir. Hastane ve sağlık merkezleri benzer durumda. Eğer bir şeyleri değiştirme noktasında bu hükümet samimi ise kayıt dışılığı önleyecek, bu devletin gelirlerini artıracak adımları atması gerekir. Bunca yıldır iktidarda olan hükümetin büyük partisinin yarattığı bu statüko içten çürümüştür.”

“Hiçbir şekilde sürdürülebilir bir düzen olmadığını, halkın hiçbir alanda hizmet alamadığını” öne süren Rogers, şunları kaydetti:

“Gerek karanlık yollarda her gün yüzleştiğimiz trafik terörü, gerek halkın eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olan okul ve hastane alt yapı eksiklikleri, gerek artık halka hizmet veremeyen içi boşalmış kamu sürdürülebilir değildir. Eğer yaşanan depremden ders alınıp bir şeyler değişecekse zaman şimdi değil ise ne zamandır? Ancak bu hükümetin samimiyetsiz olduğu ve kendi ayaklar üzerinde duran bir yönetim yaratmak gibi herhangi bir gailesi olmadığı ortadadır. Kesintiler yapıp bir süre halkın gözünü boyayacak adımlar atılacak ve esas sorunlar yine ötelenecek.”

-“Sürdürülebilir kamu maliyesinin oluşturulması şart”

“Her gün içinin daha da boşaltıldığı bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız” iddiasında bulunan Jale Refik Rogers, günü kurtaran değil, sürdürülebilir kamu maliyesinin oluşturulmasının şart olduğunu belirtti.

Hükümetin bir kararname çıkarak, maaşlardan kesinti yapılacağını açıkladığına değinen Rogers, bunun Meclis’e götürüldüğünü, komitede tartışıldığını ancak son noktada Genel Kurul’da hükümetin birçok değişiklik yaptığını ifade etti. Rogers, “Hükümetin istediği çok gürültü çıkmadan bu kesintileri yapmak, ancak ciddi anlamda bir zihniyet değişikliği niyeti yok” dedi.

Kaynağa ihtiyaç duyulan bu dönemde Elektronik Şans Oyunları Yasası’nın Meclis’e gönderilmediği eleştirisinde bulunan Rogers, “KTMMOB’nin inşaat yapımındaki vizelendirme yetkilerini elinden alacak yasa tasarısının hala Meclis gündeminde olduğunu ve Kamu İhale Yasası’na direkt alımı sağlayacak AKSA şirketine özel değişiklikler getirilmeye çalışıldığını” ifade etti. Rogers, “hükümetin sorunları çözmek yerine statükonun devamına uğraştığını” ileri sürdü.

Jale Refik Rogers, “20 bin TL maaş alandan 400 TL kesinti yapıp hastane, okul vs. yapması zaten mümkün değildir. Bu sürdürülebilir bir yöntem hiç değildir. Bu rakamlarla, yıllardır ihmal edilen ihtiyaçların giderilmesi imkansız” diye konuştu.

Devletin gelirlerini artıracak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Rogers, “Başımızı kuma gömerek sorunlarımızı çözemeyiz. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak, vergileri adil şeklinde toplamak şarttır. Ancak o zaman kendi ayaklarımız üzerinde durmak mümkündür” ifadelerini kullandı.

Bu adımlar atılsa halkın kesintilere de karşı çıkmayacağını savunan Rogers, “Ancak hükümet samimiyetsizdir, gene günü kurtarıp statükonun devamını sağlamak dışında bir niyeti yoktur, halk da bunu görmektedir” dedi.

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28/03/2023 14:13