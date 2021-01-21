Rogers: Yaşlıları hastaneye getirip, aşı yapamadan göndermek yanlıştır

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, aşı konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklamada bulundu. Jale Ferif Rogers, “80 yaş üstü risk grubundaki kişileri hastanelere çağırıp, uzun kuyruklarda aşı için bekletmek, aşı yapamadan geri göndermek ne insanidir ne de pandemi kurallarına uygundur” dedi.

İşte Jale Refik Rogers’ın yaptığı paylaşım:

80 yaş üstü risk grubundaki kişileri hastanelere çağırıp, uzun kuyruklarda aşı için bekletmek, aşı yapamadan geri göndermek ne insanidir ne de pandemi kurallarına uygundur. Özveri ile çalışan hastane personeli ile vatandaşı karşı karşıya getiren bu dahi fikir ülkemizde risk grubunda olan birçok kişinin hayatı ile oynamaktır. Böyle bir dönemde Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu ve planlı davranmaya davet ediyorum. Belediyeler ve sağlık merkezleri dururken, bunlardan faydalanmak yerine yapılan bu uygulama be akla ne vicdana uymaz.

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21/01/2021 13:36