Rogers: Gelin aşı olun deyip beklerseniz daha çok beklersiniz!

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Avrupa Birliği üzerinden gelen Astra Zeneca aşısının son kullanım tarihinin yaklaşması ve ülkemizde tercih edilmemesi nedeniyle 50 bin doz aşının Güney Kıbrıs'a iade edilmesi konusunda açıklama yaptı.

Jale Refik Rogers, sosyal medya hesabından aşıların gönderilecek olmasını ve hükümetin aşı politikasını eleştirdi. Rogers, aşıların iade edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Jale Refik Rogers'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Hem kısıtlamalar kalsın, eskisi gibi sosyalleşelim istiyoruz. Hem yurtdışından gidiş gelişlerde karantina kalksın, ülkede seyahat özgürlüğünü geri kazanalım istiyoruz. Hem çocuklarımız yüz yüze eğitime devam etsin, sürdürülebilir olsun istiyoruz. Ama sonra da aşı olmuyoruz; aşı beğenmiyoruz.

Avrupa İlaç Ajansı ve diğer ülkelerin ilaç ajansları tarafından onaylanan Astra Zeneca aşıların 50,000 dozunun talep yok diye son kullanım tarihine kadar kullanılamayacağından geri iade edilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Johnson & Johnson aşısıyla aynı moleküler mekanizmayı kullanan (ki ülkemizde bu aşıya talep hayli fazla) Astra Zeneca aşısının tercih edilmemesinin sebebi bilgi kirliliğidir. Yalan yanlış sözde “bilimsel” bilgileri yayan aşı karşıtları toplumda bilgi kirliliğini ve aşı tereddütünü de artırıyor.

Sağlık Bakanlığı aşılanma ile ilgili gidip aşı olun demekten başka bir şey yapmadı. Kaç defadır uyarıyoruz. Bu ülkede aşılanmanın etkisini gösterecek istatistikleri yayınlayın. Hastaneye yatan kaç kişi aşılı kaç kişi aşısızdır? Hastaneye yatıp aşılı olan kişilerin kaçı hangi aşıyı olmuştur? Yoğun bakımdaki aşılı kişilerin aşı dağılımı nedir? Arada bir kendini sorumlu hisseden bir hekimin bu verileri açıklaması yeterli değildir. Bu verilerin halkla şeffaflıkla paylaşılması gerekir. Etkinlikleri, koruyuculukları ve yan etkileri ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılması gerekir.

Yoksa gelin aşı olun deyip beklerseniz daha çok beklersiniz! Ve dünyada aşı kıtlığı varken, pandemi ile mücadelede en güçlü silahımız olan ve bizde bol miktarda bulunan aşıları tıpış tıpış gider iade edersiniz.

Çok yazık, hem de çok!

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17/09/2021 09:21