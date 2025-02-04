Rogers’dan anlamlı bir doğum günü yazısı

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kanser ile tanışmasını paylaşarak erken teşhisin önemine dikkat çekti. Meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Rogers, düzenli kontrollerin hayat kurtardığını vurgulayarak, erken teşhisin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

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Bugün, 4 Şubat Dünya Kanser Günü.

Aynı zamanda benim de doğum günüm.

Ancak bu yıl, yeni yaşıma bambaşka bir bilinçle, kanseri yaşamış ve erken teşhisin ne kadar kıymetli olduğunu bizzat deneyimlemiş biri olarak giriyorum.

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü. Günümüzde her 8 kadından 1’i bu hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Pek çoğumuz, sağlıklı alışkanlıklarımızla riski azaltabileceğimizi düşünüyoruz. Ancak gerçek şu ki, meme kanserlerinin yarısı herhangi bir belirgin risk faktörü olmayan kadınlarda görülüyor. Ben de düzenli spor yapan, sağlıklı beslenen, sigara içmeyen, iki çocuğunu da aylarca emzirmiş ve ailesinde meme kanseri öyküsü bulunmayan bir birey olarak, bu hastalığın beni bulmayacağını sanıyordum. Ama rutin mamografide ortaya çıkan sonuç, bana bunun böyle olmadığını gösterdi. Eğer düzenli kontrollerimi yaptırmamış olsaydım, belki de bu süreci çok daha zor şartlarda yaşayacaktım. Şükürler olsun ki kanser erken evrede yakalandı, ameliyat olup koruyucu tedaviye başlamamın üzerinden birkaç ay geçtikten sonra normal hayata geri dönebildim.

Erken teşhis hayat kurtarır. Geçmişte gerek mecliste, gerek basında, gerek arkadaş ve aile ortamlarında bu konunun önemine dikkat çekmeye çalıştım. Bugün ise, bunu bizzat deneyimlemiş biri olarak, erken teşhisin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Kanseri erken evrede tespit etmek, yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda toplum olarak sağlıklı bir gelecek inşa etmenin temel taşlarından biridir. Erken teşhis, tedavi başarısını artırırken, yaşam kalitesini de önemli ölçüde korur. Bu nedenle, sağlık taramalarınızı ihmal etmeyin. Sevdiklerinizi bu konuda teşvik edin.

Ben de mecliste, diğer milletvekili arkadaşlarımla birlikte, benim kadar şanslı olmayan kadınların zorlu mücadelesine destek olurken , erken teşhisin daha erişilebilir ve yaygın hale gelmesi için çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğim.

Sağlıkla kalın…

Nice güzel yıllara, sevdiklerimizle…