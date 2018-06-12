Rogers’den muhalefete nisap tepkisi

Halkın Partisi Girne milletvekili Jale Refik Rogers mecliste dün nisabın sağlanamamasından dolayı muhalefete tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Rogers, hükümetin, iki vekilin ailesinde meydana gelen sağlık sorunlarından dolayı nisabı sağlayamadığını kaydetti. Muhalefetin nisap için destek vermemesine tepki gösteren Jale Refik Rogers, “takdir halkındır” dedi. Halkın Partisi Girne milletvekili Jale Refik Rogers’in paylaşımı şöyle: İki vekilin ailesindeki sağlık s orunlarından dolayı dün hükümet mecliste nisap sağlayamadı. Muhalefet de nisap için destek vermeyip, üstünden bir de hükümeti nisabı sağlamamakla suçladı. En azından konu sağlık olunca nisaba destek vereceğini söyleyen muhalefet, dün neden bunu yapmamayı seçti? Yasama döneminin sonuna yaklaşırken halk yararına iş yapmak yerine köstek olup bir de üstünden eleştiren bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Takdir halkındır.