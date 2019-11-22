Rogers’ten Özdenefe’ye gönderme

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin bugün Yenidüzen Gazetesi’nde çıkan kamu reformunun halen hayata geçmemesinden dolayı yaptığı eleştirilere cevap verdi. Rogers, dörtlü hükümet döneminde kamu reformunu Meclis komitesine bir yılda göndermeyi başarabilen, komiteye geldikten sonra komitenin dışında toplantılar yapıp yeni değişiklikler ve öneriler geliştiren CTP’nin muhalefete düştükten sonra yasayı geçirmeye çok istekli görünmesine anlam veremediğini belirtti.

Rogers, “Geç olsun, güç olmasın diyorum. Umarım bu isteği ve motivasyonu yasa mecliste görüşülmeye başlayınca da gösterirler. En basit yasalarda bile ayak sürüyen, toplantılar uzayınca şikayet eden bu arkadaşlarımızdan bu yasa gündeme alınınca ful destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

22/11/2019 12:20