ROK Cup Karting Şampiyonası finali yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası, 6’ncı ve final yarışları bu hafta sonu yapılıyor. Sezonun son yarışları 30 Ekim Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası 30 Ekim Pazar günü yapılacak olan sezonun altıncı ve final yarışlarıyla tamamlanıyor. Sezonun final yarışları Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Yarış, RC6 kodlu 1,395 metre uzunluğundaki pist şeklinde yapılacak. Sıralamaların ardından Mini kategoride yarışçılar 8’er turluk, Junior kategoride 11’er turluk, Senior ve Master kategoride ise 12’şer turluk iki ayakta mücadele edecekler. Günlerin kısalmasıyla daha erken vakitlere çekilen organizasyon Pazar sabahı 10.45’ten itibaren yapılacak olan resmi antrenmanlarla başlayacak. Sıralamalar 11.45’den itibaren, ilk ayak yarışları 13.00’den itibaren ve final yarışları 14.45’den itibaren başlayacak. Ödül töreni ise takribi 16.30’da yapılarak organizasyon sona erecek.

Kayıtlar Cuma günü (28 Ekim 2022) kapanacak

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası final yarışları için kayıtlar devam ediyor. Kayıt işlemleri Cuma günü 17.00’de tamamlanacak.

Yarış Programı

30 Ekim 2022 Pazar:

Resmi Antrenmanlar: 10.45-11.25

Sıralama Turları: 11.45-12.35

1.Ayak Yarışları: 13.00-14.20

2.Ayak Yarışları: 14.45-16.05

Ödül Töreni: 16.30

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26/10/2022 14:25