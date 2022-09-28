ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 5.randevu

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası, beşinci ayak yarışlarıyla devam ediyor. Sezonun sondan bir önceki yarışı 2 Ekim Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak

Cemsa’da Kartingde yarışı yapılacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası 2 Ekim Pazar günü yapılacak olan sezonun beşinci ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı ayaktan oluşan 2022 takviminin beşinci ayak yarışları Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Yarış, RC5 kodlu 1,335 metre uzunluğundaki pist şeklinde yapılacak. Sıralamaların ardından Mini kategoride yarışçılar 10’ar turluk, Junior kategoride 12 turluk, Senior ve Master kategoride ise 13’er turluk iki ayakta mücadele edecekler. Sonbaharın gelmesiyle Pazar gününe alınan ve öğleden sonra yapılacak organizasyonda resmi antrenmanlar 14.40’tan itibaren başlayacak. Sıralamalar 15.30’dan itibaren, ilk ayak yarışları 16.40’dan itibaren ve final yarışları 18.00’den itibaren başlayacak. Ödül töreni ise takribi 20.00’de yapılarak organizasyon sona erecek.

Kayıtlar Cuma günü (30 Eylül 2022) kapanacak

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası 5’inci ayak yarışları için kayıtlar devam ediyor. Kayıt işlemleri Cuma günü 17.00’de tamamlanacak.

Yarış Programı

2 Ekim 2022 Pazar:

Resmi Antrenmanlar: 14.40-15.20

Sıralama Turları: 15.30-16.30

1.Ayak Yarışları: 16.40-18.00

2.Ayak Yarışları: 18.00-19.20

Ödül Töreni: 20.00

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28/09/2022 15:15