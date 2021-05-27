Rolandis yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri ve ticaret eski bakanı Nicos Rolandis 87 yaşında hayatını kaybetti.

Limasol doğumlu politikacı, Londra'daki Middle Temple Üniversitesi'nde hukuk okudu. 1956'da mezun olduktan sonra ticari işletmelerde çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yaptı.

Rolandis, 1976'da Diko kurucu üyeleri arasındaydı.

1978'den 1983'te istifa edene kadar dışişleri bakanı olarak görev yaptı. 1991-1996 yılları arasında Disy'de milletvekili, 1998'de ticaret bakanı olarak atandı, 2003 yılına kadar görev yaptı.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Rum Dışişleri Eski Bakanı Nikos Rolandis, 1978’ten 80’li yıllara kadar dört kaybedilmiş çözüm fırsatı olduğunu ve kaybedilen fırsatların, kaybedilen vatanlara götürdüğünü kaydetti.

Rolandis, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 60’ıncı yıldönümü nedeniyle verdiği röportajda, bakan olduğu dönemde gerek iç politikadaki konular, gerekse Spiros Kiprianu’nun icraatlarıyla ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

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27/05/2021 09:46