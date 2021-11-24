Rolex krizi: İkinci elleri, orijinal fiyatlarının üç katı fiyata satılıyor

Alman basınına “Rolex krizi” olarak yansıyan durumun nedeni ise Daytona’nın seramik bir modelinin piyasaya sürüldüğü 2016’da İsviçre’deki Baselworld saat ve mücevher fuarına kadar uzanıyor.

İsviçreli tenis yıldızı Roger Federer ve ABD’li golfçü Phil Mickelson gibi ünlü marka elçileri tarafından Batı’da uzun süredir öne çıkarılan model, dünyanın en büyüğü olan Çin lüks saat pazarı tarafından yeni zirvelere taşındı.

İsviçre saatlerinin arzı, satışların aşırı hızlanmasıyla birlikte, 2019 yılının temmuz ayından bu yılın aynı ayına kadar ABD’de yüzde 49 ve Çin’de yüzde 75 arttı.

DEĞER KAYBETMİYOR

Çin ve diğer ülkelerdeki yükselen orta sınıflardan gelen talep arzı büyük ölçüde aştığından, ikinci el Rolex saatler orijinal fiyatlarının üç katına kadar satılıyor.

Almanya’daki bazı lüks saat satıcıları, Rolex Cosmograph Daytona’yı bugün 105.000 Euro’ya (88.000 £) kadar listeledi; bu, Rolex’in resmi distribütörleri aracılığıyla aldığı 32.400 Euro’nun üç katından fazla.

Şirket üretim rakamlarını yayınlamasa da İsviçre’deki dört tesiste elle monte edilen yılda 800.000 ila bir milyon saat üretildiğine inanılıyor.

En büyük çevrimiçi saat pazarlarından biri olan Chrono24’ün genel müdürü Tim Stracke, web sitesinde listelenen Rolex’lerin çoğunun saatler içinde tükendiğini söyledi.

Süddeutsche Zeitung’a, “Normalde yeni bir saat alırsınız ve mağazadan çıktığınızda değerinin yüzde 20 ila 30’unu kaybedersiniz. Ama bugünlerde Rolex’te tam tersi bir durum yaşanıyor. Yeni bir Rolex alırsanız değeri anında yüzde 30-50 artıyor” dedi.

Bu habere tepkiniz:



24/11/2021 08:59